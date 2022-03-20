Antalya, Giresun'u ateşin içinde bıraktı
Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor sahasında Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller; Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fernando ve Naldo'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü Muhammed Gümüşkaya penaltıdan kaydetti.
Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Saat 13.30'da başlayana karşılaşmada Antalyaspor sahasında Giresunspor'u konuk etti.
Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller; Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fernando ve Naldo'dan geldi.
Giresunspor'un tek sayısını ise Muhammed Gümüşkaya penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 41'e yükseltti, Giresunspor ise 35 puanda kaldı.