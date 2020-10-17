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Aktüel Antalya Devlet Opera ve Balesi "Nefesli Serenatlar" konseri verdi
Aktüel

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Nefesli Serenatlar" konseri verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:47:05 -
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Nefesli Serenatlar" konseri verdi

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi "Nefesli Serenatlar" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’ndeki etkinlikte, klasik ve geç romantik dönemde üflemeli enstrüman toplulukları için yazılmış Mozart ve Dvorak'ın serenatları seslendirildi.

Konserde, sanatçılar Çağrı Fırat Yeşillik viyolonsel, Pelin Atay kontrbas, Ufuk Soygürbüz ve Sinem Gönenç obua, Ardahan Serindağ ve Nilay Canca klarnet, Oğuzhan Güner ve Zeynep Gülin Demir fagot, Volkan Kartal, Türker Kuş ve Duygu Soygürbüz korno ile sahne aldı.

Konserin sahne tasarımını ise Ömer Gündüz hazırladı.

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