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Siyaset Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakıma alındı
Siyaset

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakıma alındı

23 gün önce koronavirüs teşhisi konulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi yoğun bakımda devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:48:00 -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakıma alındı

23 gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı anlaşılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün yoğun bakıma alındı.

Doktor Özgün Güngör, Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Doktor Güngör, Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme olduğunu belirtti, PCR testinde ise negatifleşme ve antikor testlerinde de pozitiflik saptandığını söyledi.

Güngör, koronavirüs sürecinde Böcek’in akciğer dokusunda tahribat oluştuğunu, bu sebeple yoğun bakım ünitesinde tedavisinin takip edileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde de CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kemal Deniz Bozkurt, bir süre evde izole olacağını söylemişti.

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