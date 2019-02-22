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Antalya Bisiklet Turu

Organizasyonun ikinci etabını, "Monkey Town A Block CT" takımından Bas Van Der Kooij kazandı

22 Şubat 2019 Cuma 14:49
Antalya Bisiklet Turu

ANTALYA (AA) - Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, "Monkey Town A Block CT" takımından Bas Van Der Kooij kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın 111 kilometrelik Kemer etabına 161 sporcu katıldı. Etabı "Monkey Town A Block CT" takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij, 2 saat 30 dakika 12 saniye ile tamamlayarak birinci oldu.

Bitişe yakın mesafede meydana gelen kazada yaralanan bisikletçilere, sağlık ekipleri müdahale etti.

İkinciliği "Corendon Circus" ekibinden Belçikalı Roy Jans, üçüncülüğü de "Nippo Vini Fantini" takımından İtalyan Giovanni Lonardi elde etti.

Bu sonuçla Hollandalı Bas Van Der Kooij, genel klasmanda zirveye çıkarak magenta renkli mayoyu giydi. Hollandalı sporcu, aynı zamanda sprint klasmanında da ilk sıraya yerleşerek sarı mayonun da sahibi oldu.

"Wiggins Lecol" takımından James Fouche, tırmanış klasmanını ilk sırada bitirerek turuncu mayonun sahibi olurken, "antik kentler" adı verilen prim klasmanını da Sebastian Ryttersgaard birinci tamamlayarak yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

Etabı birinci tamamlayarak genel klasmanda da zirveye çıkan Bas Van Der Kooij, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu etap benim için çok önemliydi. Çok çalıştım. Güzel yarış oldu, önde kalmak kolay değildi. Çok atak oldu ama gruplar tutunamadı. Gücümü sona sakladım. Kolay bir etap olduğu için herkes kuvvetli geldi ve agresif yarıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Dereceye giren sporculara madalya ve mayoları, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve diğer ilgililer tarafından verildi.

24 Şubat'ta sona erecek dört etaplı yol yarışına, yarın 91,8 kilometrelik Perge-Termessos etabıyla devam edilecek.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:49
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