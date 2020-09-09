Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jürisi belli oldu

ANTALYA (AA) - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de başlayacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında düzenlenecek festivalin ulusal yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu.

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral jürinin diğer üyeleri olarak ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi ise Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen'den oluştu. Festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay'dan oluşan jüri değerlendirecek.