Antalya-Alanya ulaşımında yeni dönem! Süre 114 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresinin, yapımı devam eden otoyol tamamlandığında 36 dakikaya düşeceğini ve yıllık toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı. Uraloğlu, otoyol sayesinde seyahat süresinin 114 dakika kısalacağını belirterek özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun hafifletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Uraloğlu, otoyolun Antalya ile Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini ve bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirtti. Bölge turizmi açısından projenin taşıdığı öneme de değinen Bakan, otoyol hizmete alındığında yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

Serik'ten Konaklı'nın kuzeyine 7 kavşaklı güzergâh

Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayacak; Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak projelendirildi. Uraloğlu, "84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzergâh üzerinde Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere 7 kavşak yer alacak. Projede 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ile toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük bulunuyor.

Üç tünelde kazı destekleme tamamlandı

Yapım çalışmalarındaki son durumu paylaşan Uraloğlu, proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladıklarını bildirdi. Bakan, "3 tünelde kazı destekleme işlerini tamamladık. Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Otoyol kapsamında 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmaları sürüyor.

Zamandan 23 milyar, akaryakıttan 900 milyon lira

Otoyolun sağlayacağı ekonomik kazanımlara değinen Uraloğlu, "Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salınımının da yıllık 47 bin ton azaltılacağını bildirdi.