Anoreksiya genç kadınlarda yaygın görülen bir hastalıktır. İrem Derici ile gündeme gelen Anoreksiya hastalığı araştırılıyor. Peki son zamanlarda oldukça yaygınlaşan diğer adıyla yeme bozukluğu olan Anoreksiya hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?Tedavisi nasıldır?

Anoreksiya hastalığı nedir?

Anoreksiya nervoza, anormal derecede düşük vücut ağırlığı belirtisi ile görülen ve hayatı tehdit eden ciddi bir yeme bozukluğudur. Anoreksiya nevroza bozukluğu olan kişiler, ince kalmak konusunda aşırı takıntılıdır ve hepsi normal kilolarının çok altındadır. Anoreksiyalı kişiler için daima çok ince olmak önemlidir. Anoreksiya nevroza genellikle 12-20 yaş arasında genç kızlarda sık görülür. Anoreksiyalı kişilerin yüzde 90'ı kadındır. Toplumlarda genel görülme oranı ise yüzde 1-2 ’dir.

Anoreksiya'nın belirtileri nelerdir?

-Aşırı kilo kaybı

-Kansızlık

-Düzensiz kalp ritmi

-Yorgunluk

-Uyku bozukluğu (İnsomnia)

-Erkeklerde testis oranında düşüş

-Kadınlarda adet düzensizliği ya da adet görememe

-Baş dönmesi ve bayılma

-Tırnaklarda mavimsi renk değişikliği

-Saçlarda incelme ve azalma

-Kabızlık

-Kuru ya da sarımsı cilt

-Kemik erimesi

-Kol ya da bacakların şişmesi

-Böbrek sorunları

Anoreksiya tedavisi var mı?

Öncelikle tedaviye başlanmadan önce hastanın durumu incelmelidir. Vakanın derecesine göre belirlenen tedavi yöntemleri ile hastanın sağlığına yeniden kavuşması amaçlanır. Öncelikle hastanın tedaviyi kabul etmesi gereklidir. Gerekirse psikolojik destek ile hastanın durumu kabullenmesi ve tedaviye sadık kalması sağlanmalıdır.

İlerlemiş aneroksiya vakalarında hasta mutlaka hastaneye yatırılmalı ve gözlem altında tutulmalıdır. Tedavi sürecinde hastanın beslenmesi kontrol altında tutulmalı ve psikoljik destek sağlanmalıdır. Tedaviden olumlu bir sonuç almak için belirli bir süre gerekmektedir. Bu süreç sonrasında ise hasta düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Tedavi sürecinde hastaya sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmalı ve hastalığın yeniden tekrarlanmaması için çeşitli önlemler alınmalıdır. Bunlardan biri psikolojik destek ile birlikte hastalığa neden olan sorunların ortadan kaldırılmasıdır. Bir diğeri ise hasta düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeli ve sağlıklı yaşam için gerekenleri uygulamalıdır.