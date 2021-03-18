Anonim İstanbulkart nedir ve nasıl kişiselleştirme yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcuların seyahat edebilmesi için İstanbulkart geliştirilmiştir. İstanbulkart’ının pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu kartlardan birisi de Anonim İstanbulkart adı verilen seyahat kartıdır. Anonim İstanbul kartlarını kişiselleştirmek isteyen vatandaşlar, nasıl kişiselleştirme işlemini yapacaklarını merak ediyor. İşte haberin devamı…

Anonim İstanbulkart kişiselleştirmesi nasıl yapılır?

Anonim İstanbulkart’ını kişiselleştirmek için https://bireysel.istanbulkart.istanbul/sitesine giriş yaparak ve üyelik oluşturarak kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz. Sitede bulunan “İstanbulkart’larım” seçeneğinden ve görselli anlatımı bulunan “kart ekleme prosedürlerini” takip ederek kolaylıkla yapabilirsiniz.