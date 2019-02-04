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Annesinin telefonuna gelen mesaj ortaya çıkardı! Kaçırılan Sıla 1 hafta sonra bulundu

Antalya'da ekmek almaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan 37 yaşındaki Savaş G. tarafından kaçırıldığı öğrenilen 14 yaşındaki Sıla Ö. 1 hafta sonra bulundu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:29
Annesinin telefonuna gelen mesaj ortaya çıkardı! Kaçırılan Sıla 1 hafta sonra bulundu

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi.

Emine Ö., hemen mesajın gönderildiği numarayı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Ö., şikayetçi oldu.

Savaş G. ve kaçırdığı Sıla Ö.'nün, Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sıla Ö.'nün, soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde misafir edileceği ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

'En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum'

Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Özcan, "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:29
  1. Antalya
  2. KAÇIRILAN KIZ

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  • PsikologPsikolog41 dk önce
    Anne psikolojisini bilirim. Bizim çocuk sünnet oldu, eşimin yüzü çöktü 1 haftadır ancak toparlanmaya başladı. Neden çünkü çocuğunun bir parçası kesildi, anne yıkıldı. Çok hassas konular bunlar. Herkes anlamaz.

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