Sabah Kahvesi Sandığınız Kadar Masum Değil!
Milyonlarca kişinin vazgeçilmezi olan sabah kahvesi, yanlış zamanda tüketildiğinde mide problemleri, çarpıntı ve stres hormonu artışı gibi çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.
Milyonlarca kişinin vazgeçilmezi olan sabah kahvesi, yanlış zamanda tüketildiğinde mide problemleri, çarpıntı ve stres hormonu artışı gibi çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.
Eğer siz de sabahları kahvenizi yudumladıktan kısa süre sonra tuvalete koşuyor, mide yanması veya ani bir panik hissi yaşıyorsanız, sebebi bu alışkanlığınız olabilir! İşte aç karnına kahve içtiğinizde vücudunuzda yaşananlar ve kahve için en doğru "son saat" uyarısı...
KAFEİNSİZ OLSA BİLE FARK ETMİYOR! Diyetisyen Shannon Lavery'ye göre, sabahları su hariç vücuda giren her yiyecek ve içecek mideyi esneterek mide asidi salgılanmasını tetikliyor.
Birçok kişi "kafeinsiz kahve" içerek bu durumdan kaçabileceğini düşünse de yanılıyor; çünkü hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve mide asidi üretimini doğrudan artırıyor.
"HİÇBİR ŞEY BULAMAZSA KENDİNİ SİNDİRİYOR!" Aç karnına kahve içtiğinizde, midenizde bu asidi dengeleyecek hiçbir besin bulunmuyor.
Bu durum, midede bir koruma kalkanı olmamasına ve dolayısıyla birçok kişide şiddetli karın ağrısı, yanma, şişkinlik ve sindirim rahatsızlıklarına yol açıyor.
REFLÜSÜ OLANLAR DİKKAT Kahvenin içindeki bileşenler, yemek borusu ile mide arasındaki koruyucu kapakçığın gevşemesine neden oluyor.
Aç karnına içildiğinde bu etki daha da katlanıyor ve mide asidinin yukarı doğru tırmanarak şiddetli reflü, göğüste yanma ve acı su gelmesi gibi semptomları tetiklemesine yol açıyor.
ÇARPINTI VE ANKSİYETE SEBEBİ Kahve içtikten sonra gelen ani kalp çarpıntısı, ellerde titreme veya panik hissi (anksiyete) tanıdık geliyor mu? Uzmanlar, boş mideye giren kahvenin kan dolaşımına çok daha hızlı karıştığını belirtiyor.
Eğer kahveden önce küçük bir atıştırmalık tüketirseniz, kafeinin kana karışma hızı yavaşlıyor ve bu "kahve şoku" riskini azaltmış oluyorsunuz.
KAHVEDEN SONRA NEDEN HIZLA TUVALETE KOŞUYORUZ? Birçok kişinin dile getirmekten çekindiği ama sıklıkla yaşadığı "kahve sonrası tuvalet ihtiyacı", özellikle İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) olanlarda daha belirgin. Diyetisyen Lavery, kahvenin sindirim sistemindeki kasılmaları doğrudan uyardığını ve mide boşken bu uyarının bağırsakları normalden çok daha hızlı harekete geçirdiğini söylüyor.
DOKTORLAR SAAT VERDİ: BU SAATTEN SONRA KAHVEYE "DUR" DEYİN! Sadece sabah kahvesi değil, gün içindeki son kahve saati de hayati önem taşıyor. Dr. Nighat Arif, kahve tüketimi için en ideal "kesme saatinin" öğleden sonra 14:00 olduğunu belirtiyor.
BEYNİ ALDATAN FORMÜL: ADENOSİNİ BLOKE EDİYOR Dr. Nighat Arif'in açıklamasına göre; gün içinde vücudumuzda bizi uykuya hazırlayan "adenosin" adlı bir hormon birikir. Kafein ise o kadar zekidir ki, moleküler yapısı gereği bu hormonun beyindeki yuvalarına bir yapboz parçası gibi yerleşir.
Beyin uykusu geldiğini anlayamaz. Bu yüzden saat 14:00'ten sonra içilen kahveler, gece yatakta saatlerce tavana bakmanıza neden olabilir!
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23