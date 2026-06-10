BEYNİ ALDATAN FORMÜL: ADENOSİNİ BLOKE EDİYOR Dr. Nighat Arif'in açıklamasına göre; gün içinde vücudumuzda bizi uykuya hazırlayan "adenosin" adlı bir hormon birikir. Kafein ise o kadar zekidir ki, moleküler yapısı gereği bu hormonun beyindeki yuvalarına bir yapboz parçası gibi yerleşir.