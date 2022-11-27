Annesinin işkence ettiği çocuğun babası: Eşim kız çocuğunu sevmiyor!

Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkence maruz kalan 5 yaşındaki F.Y’nin babası yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki F.Y isimli çocuk annesi tarafından aç ve işkenceye maruz kalmış halde evde bulundu. Köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmadığını söyleyen baba Cihan Yıldız, eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde bulduğunu söyledi.

"Eşim sürekli kızıma şiddet uyguluyordu"

Baba Cihan Yıldız, eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, "Bu yeni bir olay değil geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu. Ben dün ikindi sıralarında eve geldim. Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk oda da bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu kollarında ısırık izleri vardı. Sonrasında hemen 112 sağlık ekiplerini arayarak hastaneye yetiştirdim. Şuan sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarımda perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum" dedi.

"Eşim kızımı sevmiyor"

Eşi F. Y’nin kızını sevmediğini ifade eden baba Cihan Yıldız, "Eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içeriden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum"” diye konuştu.

Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Savcılık şiddet olayıyla ilgili anne F.Y’nin gözaltına alındığını bildirdi.