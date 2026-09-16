Annesini ısrarla takip eden kişiyi bacaklarından vurdu

14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Çırçır Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. ile görüşmek istedi. Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’nın ağabeyi Özkan A. (32) ve babası Hidayet A.’nın (56) önünde pompalı tüfekle bir el ateş etti. Ardından mahalledeki parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’nın sağ ve sol bacağına ruhsatsız tabancayla birer el ateş ederek yaraladı.

DEVRİYE EKİPLER YAKALADI

Hasan Hüseyin K., bölgede devriye gezen Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Gürkan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin K.’nın, 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 4 emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi. Gürkan A.’nın ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.