  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabe'ye İHA saldırısı! Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması Hakan Fidan bölge ülkelerini uyardı: ‘Ya birlikte çalışacağız ya da…’ İran ABD’yi perişan etti! Pentagon'un savaş faturası açıklandı Zalim ABD, Somali'de bir su arıtma tesisini bombaladı! ABD israil'e, daha fazla çocuk öldürsün diye 3 milyar dolarlık bomba satacak 16 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu Suudi Arabistan’dan Mekke açıklaması: Husilere ait İHA imha edildi Siyonistler seçim öncesi birbirlerine girdi Rusya'ya seçim suçlaması! Avrupa'da sonuçları etkileyecek
Gündem Annesini ısrarla takip eden kişiyi bacaklarından vurdu
Gündem

Annesini ısrarla takip eden kişiyi bacaklarından vurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Annesini ısrarla takip eden kişiyi bacaklarından vurdu

İstanbul Eyüpsultan’da Hasan Hüseyin K. (22), annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A.’yı (24) parkta iki bacağından vurdu. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli yakalandı.

14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Çırçır Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. ile görüşmek istedi. Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’nın ağabeyi Özkan A. (32) ve babası Hidayet A.’nın (56) önünde pompalı tüfekle bir el ateş etti. Ardından mahalledeki parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’nın sağ ve sol bacağına ruhsatsız tabancayla birer el ateş ederek yaraladı.

DEVRİYE EKİPLER YAKALADI

Hasan Hüseyin K., bölgede devriye gezen Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Gürkan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin K.’nın, 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 4 emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi. Gürkan A.’nın ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23