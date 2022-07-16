Annesinden haber almak için 6 yıldır çalmadık kapı bırakmadı

Göksel Çağlav Ankara

Toplama kampına alınan kişilerin aileleri feryatlarını duyurmak için kapı kapı dolaşsalar da sonuç alamıyorlar. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Heyetinin hazırlayacağı rapor için endişeli bekleyişleri devam eden toplama kampında tutulan mağdurların yakınları ise sadece yakınlarının sağ olup olmadıklarını öğrenmek için tüm yasal yollara başvuruyorlar.

6 yıldır ailesinden haber alamıyor

Bunlardan biri de 2017 yılından beri annesi ve eniştesinden haber alamayan Ahmet Abdulhamit. Abdulhamit yaşadığı dramı Akit’le paylaşırken, 6 yıldır çalmadığı kapının kalmadığını belirterek, “Annem Hacergül Nur ve eniştem İlyas Tursun 6 yıl önce sadece Müslüman ve Türk oldukları için hapis cezası aldılar. Annem 14 yıl eniştem 19 yıl hapis cezası aldı. Toplama kampına götürüldüğünden beri kendilerinden haber alamıyoruz. Ben Türkiye’de yaşıyorum tekstil işiyle uğraşıyorum. 2017 yılında eniştem ilk toplama kampına götürüldükten sonra, aynı zamanda ablam üç çocuğuyla kalmıştı tek başına. O zaman da çocukların en büyüğü beş yaşında küçüğü ise daha bebekti. Toplama kampına götürüldükten sonra iki üç ay sonra çıkacak diye beklemişler. Ama maalesef 19 senelik hapis cezasına çarptırıldığına dair bir haber alındı. Ondan bu yana ablam da tek başına üç çocuğunu büyütmek zorunda kaldı. Üç çocuk da babasız büyüyor” şeklinde konuştu.

Yaşadıklarından bile habersizler

Türkiye’de çalmadığı kapı kalmadığını belirten Abdulhamit, annesinden haber alabilmek için Çin’in Ankara ve İstanbul büyükelçiliklerinde düzenlenen eylemlere katıldığını belirtirken, “Annemden 6 yıldır hiç haber alamadık. Çin’in Ankara Büyükelçiliğine ve İstanbul Konsolosluğuna yazılar yazdım, dilekçeler gönderdim. Hiçbir cevap alamadım. Bulabildiğim tüm yolları denedim elde var sıfır. Annemin ve eniştemin yaşayıp yaşamadıklarını dahi bilmiyorum. Annem şu an 59-60 yaşına yaklaştı eniştem ise 32 yaşında. Siz Akit gazetesi haricinde feryadımıza ses olacak cesur gazeteler yok. Haber kanalları da haber yapmıyor. Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.