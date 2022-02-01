Annesi 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı! Kan donduran olay

Özbekistan’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bir anne, 3 yaşındaki kızını çevresindekilerin gözlerinin önünde hayvanat bahçesinin korkuluklarından aşağıya ayıların önünde attı. Ayının yaklaşıp kokladığı küçük kız hayvanat bahçesi personeli tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dailymail'in haberine göre; hayvanat bahçesinde Zuzu olarak adlandırılan ayı, aşağıya düşen küçük kızın yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Daha sonra çocuktan yavaşça uzaklaşan ayının ardından olaya personel müdahale etti. 6 personelin ayıların bulunduğu kafese girmesinden sonra küçük kız dışarı çıkartıldı.

“NEDENİ BELİRSİZ”

Olayla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesinin sözcüsü, "Genç kadın, küçük bir kızı tüm ziyaretçilerin gözü önünde ayının yaşam alanına attı. Sebebinin ne olduğu tamamen belirsizdi. Ziyaretçiler ve personelimiz onu durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar." dedi.

Son anda kurtarılan küçük kız, yüksekten atıldığı için geçirdiği kafa travması ve ağır korku nedeni ile tedavi altına alındı. Dehşet veren olayın ardından anne gözaltına alındı. Çocuğunu ayının önüne atan annenin suçlu bulunması halinde cinayete teşebbüsten 15 yıla kadar hapis cezası alması ihtimali konuşuluyor.