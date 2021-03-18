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Gündem Annelerin kararlılığı teröristbaşı Murat Karayılan'ın eteklerini tutuşturdu!
Gündem

Annelerin kararlılığı teröristbaşı Murat Karayılan'ın eteklerini tutuşturdu!

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan, Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:30:00 -
Annelerin kararlılığı teröristbaşı Murat Karayılan'ın eteklerini tutuşturdu!

Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı evlatlarını HDP’den isteyen anneler, terör örgütünün elebaşlarını korkuttu.

Selahattin Demirtaş’ın terörist abisi Nurettin Demirtaş’tan sonra teröristbaşı Murat Karayılan da anneleri için nöber tutan annelerin tehdit etti.

Karayılan tutuştu

Terörist Krayılan “10 yılda otursalar bir şey elde edemeyecekler” dedi.

Annelerin evlat nöbeti ile birlikte çok sayıda terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Örgütteki çözülmeden korkan Karayılan, direkt olarak aileleri hedef almaya başladı.

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Yorumlar

Hadi be.

Papa, Irak'a gidince görüştükleri, yeni Ortadoğu haritasını tüm dünya gördü. PKK'nın da YPG'nin de tutuşması mı kaldı? Çözüm sürecini kendi siyasi ve maddi çıkarları için bitirmeseydi şimdi herkesle siyasi ve de ekonomik yönden çok iyi yerlere gelmiştik.
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