Annelerin kararlılığı teröristbaşı Murat Karayılan'ın eteklerini tutuşturdu!
Terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan, Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri tehdit etti.
Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı evlatlarını HDP’den isteyen anneler, terör örgütünün elebaşlarını korkuttu.
Selahattin Demirtaş’ın terörist abisi Nurettin Demirtaş’tan sonra teröristbaşı Murat Karayılan da anneleri için nöber tutan annelerin tehdit etti.
Karayılan tutuştu
Terörist Krayılan “10 yılda otursalar bir şey elde edemeyecekler” dedi.
Annelerin evlat nöbeti ile birlikte çok sayıda terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Örgütteki çözülmeden korkan Karayılan, direkt olarak aileleri hedef almaya başladı.