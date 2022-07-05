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Gündem Anneleri tarafından terk edilen 4 çocuğa hayırseverler yardım eli uzattı
Gündem

Anneleri tarafından terk edilen 4 çocuğa hayırseverler yardım eli uzattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde anneleri tarafından terk edilen 4 çocuk babalarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Hayırseverlerin sahip çıktığı 4 kardeş yapılan yardımlarla mutlu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 07:04:00 -
Anneleri tarafından terk edilen 4 çocuğa hayırseverler yardım eli uzattı

İlçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan Kardelen, Uğur, Burak ve Yasin Ay kardeşlerin anneleri yaklaşık 3 ay önce evi terk etti. Ailenin durumundan haberdar olan hayırseverler, katkılarıyla aileyi ayakta tutmaya çalışıyor. 5, 7, 8 ve 11 yaşlarında olan 4 kardeş; Kurban Bayramı öncesinde yapılar yardımlarla sevindi.
Çocuklara destekte bulunan Murat Bostanıvar, "Bu çocukların anneleri yaklaşık 3 ay önce evi terk etti. Çocukların babası bir yıkamacı, yağlama işinde çalışıyor. Gariban bir aile. Bu çocuklara biz de bayram öncesi destekte bulunalım dedik. Bu aileye yardım ve destek lazım. Çocukların yaşları ufak olduğundan desteklere ihtiyaçları var. Biz de esnaflardan da destek alarak bu çocuklara destek olduk. Bu çocuklara sahip çıkalım" dedi.

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