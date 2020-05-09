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Aktüel

Anneler için dilek fenerleri ile gökyüzünü süslediler

Kırıkkale’de vatandaşlar, Anneler Günü dolayısıyla uçurdukları dilek fenerleri ile gökyüzünü süsledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 23:08:13 -
Anneler için dilek fenerleri ile gökyüzünü süslediler

Kırıkkale’de vatandaşlar, Anneler Günü dolayısıyla uçurdukları dilek fenerleri ile gökyüzünü süsledi.



Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya gelen vatandaşlar, Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Vatandaşlar, anneler için yaktıkları dilek fenerleriyle gökyüzünü süsledi. AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Anneler Günü’nü arkadaşlarımız farklı bir şekilde kutlamak istedi. Virüsten dolayı anneler evlerde, bizler evlerdeyiz. Onlara bir nebze de olsa moral olması için dilek balonları uçuralım istedik. Anneler Günü bir gün değil, bir ömür. Annelerimizin kıymetini bilmemiz lazım. İnsanlarımızın gerçekten anne yürekli olması lazım. Anne yürekli demek merhametli olmak demek. Merhametli annelerimizin haklarını ödeyemeyiz. Benim de annem ahirete intikal etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Efendimize komşu eylesin" dedi.

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