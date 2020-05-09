Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirecekler

BURSA (AA) - Türkiye'deki binlerce kadın sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca yürüttükleri görevleri nedeniyle bu yıl Anneler Günü'nde çocuklarının yanında olamayacak.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailelerini koronavirüsten korumak için hayırseverlerin desteğiyle otelde kalan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çekirge Devlet Hastanesinde görevli hemşireler Tanel Dalfidan ve Selma Başak Alanbay da çocuklarından ayrı Anneler Günü geçirmenin hüznünü yaşıyor. Çocuklarıyla sık sık görüntülü konuşarak hasret gideren hemşireler, salgının bir an önce sona ermesini ve çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.



Çekirge Devlet Hastanesinde 13 yıldır yoğun bakım hemşireliğin ardından süpervizor hemşire olarak görev yapan Selma Başak Alanbay, hastane ortamında çok yoğun çalıştığını ve hastalık kapma riskinin yüksek olması nedeniyle çocuklarını başka bir şehre gönderdiğini ifade etti.



Anneler Günü'nde ilk defa biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğundan ayrı kalacağını belirten Alanbay, şunları kaydetti:

"Onları çok özlüyorum. Zaten her gün görüntülü konuşuyoruz ama onlara dokunmak, koklamak, onlara sarılmak apayrı bir şey. Hele ki Anneler Günü yaklaştığında özlemim, duygusallığım daha fazla artıyor. Bu süreçte daha çok yorulup yıprandığımız için daha duygusalız sonuçta. Kendi annemden de ilk kez ayrı kalıyorum. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin, özellikle sağlık camiasında çalışan, çocuklarından ve sevdiklerinden ayrı olan bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."



Virüsün bulaşma riskini azaltmak için 19 yaşındaki üçüz çocukları ve 72 yaşındaki annesinden ayrı otelde kalan 29 yıllık hemşire Tanel Dalfidan da yakınları ve sevdiklerinden ayrı olarak hayatlarının hastane ve otel arasında geçtiğini söyledi.



Çocuklarını tek başına büyüttüğünü aktaran Dalfidan, "İlk defa annemden ve çocuklarımdan ayrı kalıyorum. Gerçekten ülke olarak gösterdiğimiz sabır ve anlayış, bunu başarmamıza da yardımcı oluyor. Bu şekilde devam edebilirsek eminim başaracağız. Sosyal izolasyona devam edelim. Biz annelerimize, annelerimiz de bize kavuşsun." diye konuştu.

