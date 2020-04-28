Anneler Günü hediyeleri Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Boyner, annesini ya da annesi kadar sevdiklerini özel bir hediye ile mutlu etmek isteyenler için sayısız seçeneği bir araya getiriyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, sevgiyi yansıtan küçük bir hediyenin her zamankinden daha anlamlı olduğu bu dönemde boyner.com.tr, annesini ya da annesi kadar sevdiklerini sevindirecek binlerce hediye seçeneği sunuyor.

Ayakkabılardan çantalara, elbiselerden eteklere, kozmetik ürünlerinden aksesuarlara ve spor giyime farklı kategorilerden birçok seçenek, Anneler Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.





- Cilt bakımına özen gösteren anneler için hediyeler







Boyner'in kozmetik kategorisinde yer alan nemlendiricilerden göz kremlerine, bakım kremlerinden peeling jellere, el bakımından tırnak bakımına kadar yüzlerce ürün cildine özen gösteren, bakım tutkunu anneler için en özel hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor.



Boyner, cilt bakım ürünlerinin yanı sıra en çok tercih edilen ve sevilen dünyaca ünlü 120'den fazla markanın parfüm, makyaj, saç ve vücut bakımı ürünlerini avantajlı fiyatlarla bir araya getiriyor.







- Şık ve stil sahibi anneler için hediyeler







Boyner, günlük rutininde ve evdeki yaşamında spor yapmayı ihmal etmeyen anneler için spor kıyafetleri, ayakkabılar, sezon trendi beyaz sneakerlar, t-shirtler, sweatshirtler ve eşofman seçenekleri sunuyor. Spor yapmaya yardımcı olan aksesuarlar da anneleri sevindirecek hediye seçenekleri arasında öne çıkıyor.



Boyner, stili ile dikkat çeken anneler için sezon trendlerini yansıtan hediye seçeneklerini de Anneler Günü'ne özel bir arada sunuyor.

Boyner'in ilkbahar-yaz koleksiyonunda, en trend kumaş ve detaylarla tasarlanan kusursuz kalıplı ceket-pantolon takımlar, takımlarla kombinlenen feminen fisto bluzlar, ayrıca etekler, ayakkabılar veya çantalar şıklık peşinde olan annelerin sitilini tamamlıyor.

Konforlu ama şık bir stilin temel taşlarını oluşturan keten parçalar ise yaz yaklaşırken tercih edilebilecek hediye seçenekleri arasında yer alıyor.



