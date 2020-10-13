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Ekonomi Anne ve babaya, ölen çocuktan aylık bağlama şartları değişti mi?
Ekonomi

Anne ve babaya, ölen çocuktan aylık bağlama şartları değişti mi?

Merak edilen anne ve babaya, ölen çocuktan aylık bağlama şartları değişti mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:12:00 -
Anne ve babaya, ölen çocuktan aylık bağlama şartları değişti mi?

Soru: Benim kızım 2001 yılında vefat etmişti. Kızımın evli olduğu ve benim bakımımı üstlenmediği ileri sürülerek bana ölüm maaşı bağlanmamıştı. Şimdi benim komşuma 20 yıl önce ölen oğlunun üzerinden ölüm maaşı bağlandı. Şu an 65 yaş maaşı alıyorum ve ihtiyaç sahibiyim. Ölen kızımdan dolayı bana aylık bağlanır mı? Zeynep H.

Cevap: Size geçmişte ölen kızınızdan dolayı aylık bağlanmadığına göre ölen kızınızın SSK sigortalısı olduğu anlaşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 4 Aralık 2017 yılında bir mevzuat değişikliği yaptı. Bu değişiklik sonrası üç şartın gerçekleşmesi halinde size ölen kızınızdan aylık bağlanması mümkün olacak. Bu şartların ilki sizin 65 yaş maaşı hariç bir emekli maaşınızın bulunmamasıdır. İkinci şart sizin gelirinizin net asgari ücretin altında olması yani toplamda 2.103 TL’den fazla gelirinizin olmaması. Üçüncü olarak ölen kızınızdan dolayı damadınız veya torunlarınız aylık alıyorsa artan bir hissenin bulunması gerekiyor. Ancak yaşınız 65’den fazla olduğu için artan hisse olmasa bile diğerlerinin hissesi düşürülerek size maaş bağlanır. Bunun için SGK’ya ölüm aylığı bağlanması için dilekçe verin. Üç şartı sağlamanız durumunda müracaat ettiğiniz aydan sonraki aybaşından geçerli maaş bağlanır. Bu maaş bağlanınca 65 yaş maaşınız kesilir. Oğlunuzdan aylık alan gelin veya torun yoksa size bağlanacak SSK maaşı 1.862 TL olacaktır.

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