Anne ve babasını savaşta kaybeden Afgan gençten ırkçıları utandıracak sözler!

Yeniakit.com.tr

Annesi ile babasını ülkelerindeki iç çatışmada kaybedip, hem öksüz hem yetim kaldıktan sonra 5 sene önce Türkiye'ye sığınan Afgan genç, ırkçılara ders niteliğinde ifadeler kullandı.

Bir Youtube kanalının sokak röportajında konuşan Afgan genç, anne ve babasının ülkesindeki iç çatışmada vefat ettiğini söyledi.

Yaşanan birkaç münferit olay neticesinde düşman gibi görülmelerine isyan eden genç, suça karışan Afganları da eleştirerek, "Suç işliyorsun, bizi de suçun içine katıyorsun." dedi.

Afgan genç konuşurken çevrede toplanan ırkçı kalabalık, "Türkiye'de savaş çıksa ne yaparsın?" diye sordu.

Afgan genç, "Silah alır Türkiye için savaşırım." sözleri ile karşılık verdi.