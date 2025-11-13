Anne ve babalar:  Yapay zeka çocuk istismarı içeren görseller üretiyor! İki kat arttı... Kimse bilmiyor

  • İSTANBUL
Anne ve babanın bile bilmedikleri bir gerçeği İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı ortaya çıkardı! Yapay zeka teknolojisinin çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri üretmek için kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla yeni yasalar çıkaracağı bildirildi.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığının açıklaması: Hükümetin, yapay zeka teknolojisinin çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri üretmek için kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla yeni yasalar çıkaracağı bildirildi.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı!

Açıklamada, bu yasalarla çocukların korkunç ve ahlak dışı deepfake videoların kurbanı olmaktan daha iyi korunacakları vurgulandı.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI ÇOCUK İSTİSMARI İÇERİKLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR SON BİR YILDA İKİ KAT ARTTI

Açıklamada, İnternet İzleme Vakfının (IWF) yayımladığı verilere atıfta bulunularak, yapay zeka tarafından üretilen çocuk cinsel istismarı materyallerine ilişkin raporların, geçen yıl iki kattan fazla artarak 199'dan 426'ya yükseldiği bildirildi.

Bebeklerin tasvirlerinde de rahatsız edici artış olduğuna işaret edilen açıklamada, sıfır-iki yaş aralığındaki çocukların görüntülerinin geçen yıl 5 olduğu, bu yıl ise 92'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

 "Çocuk cinsel istismarı materyallerine sahip olmak ve bunları üretmek, İngiltere yasalarına göre zaten yasadışı olsa da hem gerçek hem de yapay zeka tarafından sentetik olarak üretilen bu materyaller, yapay zekanın görüntü ve video yeteneklerinin gelişmesiyle giderek artan sorun teşkil ediyor." uyarısında bulunuldu.

Hükümetin yapacağı yeni düzenlemenin, yapay zeka geliştiricilerinin ve yardım kuruluşlarının aşırı pornografi ve rıza dışı görüntüler konusunda da güvenlik önlemleri almasını şart koşacağı kaydedilen açıklamada, düzenlemenin Suç ve Polislik Yasası'na eklenecek değişiklikle hayata geçirileceği belirtildi.

Yapay zeka araçlarının kötüye kullanılmasının önüne geçilecek

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, bu adımın, yapay zeka sistemlerinin kaynağında güvenli hale getirilmesini sağlayacağını vurguladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jess Phillips de bu adımlar sayesinde meşru yapay zeka araçlarının kötüye kullanılmasının önüne geçileceğine ve daha fazla çocuğun korunacağına dikkati çekti.

IWF Başkanı Kerry Smith de düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Yapay zeka araçları sayesinde mağdurlar bir kez daha istismar edilebiliyor, suçlular birkaç tıklamayla sınırsız sayıda gerçekçi görüntü üretebiliyor." ifadesini kullandı.

