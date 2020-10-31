Anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarıldı

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı, havadan dron ile görüntülendi. 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı binanın enkazının altında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı çöktü. Apartmanın enkazı altında kalan 2 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı. Göçük altında halen yaklaşık 20 kişinin bulunduğu değerlendirilen, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Anne ve 4 çocuğa ulaşıldı

Öte yandan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğu ile irtibat kuruldu. 38 yaşındaki Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizleri ile 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir’de şiddetli depremin ardından enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve iki kardeşin annelerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel’in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olduğu, mekanik ve elektronik alanında sayısız dereceleri olduğu belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, “Sevgili dostlar İzmir’de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz’ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun” diyerek acı haberi duyurdu.