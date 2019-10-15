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Anne sütü ne zamana kadar verilmeli

Çocuk sahibi olan anne babalar bebeklerini gözü gibi bakar. Anneler eece gündüz demeden bebeğinin sağlıklı büyümesi için elinden geleni yapar. Peki anne sütü ne zamana kadar verilmeli? Anne sütü ne zaman kesilmeli? İşte detaylar.

15 Ekim 2019 Salı 14:30
Anne sütü ne zamana kadar verilmeli

Çocuk sahibi olan anne babalar bebeklerini gözü gibi bakar. Anneler eece gündüz demeden bebeğinin sağlıklı büyümesi için elinden geleni yapar. Peki anne sütü ne zamana kadar verilmeli? Anne sütü ne zaman kesilmeli? İşte detaylar.

Anne sütü, bebekler için mucizevi özelliktedir ve bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Emzirme bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur. Anne sütü bebeği ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korur, çene ve diş gelişiminde önemli rolü vardır. Anne sütü ile beslenmiş çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmaktadır, Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:30
  1. Anne sütü ne zamana kadar verilmeli
  2. Anne sütü ne zaman kesilmeli?

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