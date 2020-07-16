Anne sütü kaç yaşına kadar verilir? Bebeğimi kaç yaşa kadar emzirmeliyim?

Anne ve bebeğin uyumu sağlanana kadar emzirme konusunda bir takım sıkıntılar yaşanabilir ancak unutulmamalıdır ki bebekler doğumdan itibaren ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmelidir. 6 aydan sonra 2 yaşına kadar anne sütü ek besinlerle beraber verilmelidir. Anne sütü, yeni doğan bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin öğelerini içerir.

Dinimizde emzirme süresi ne kadardır?

Emme müddetini tespit etmek, daha çok ücretle emzirmelerde önem taşır. Mesela, boşanıp iddetini bitirmiş olan anne, çocuğunu emzirdiği zaman iki yıl doluncaya kadar ücret almayı hak eder. Ama iki yıl dolduktan sonra emzirse bile ücret hak edemez. Çocuğun emzirilme müddetinin iki yıl olduğu, bu müddetten önce anne ve babanın karşılıklı anlaşmasıyla, çocuklarını sütten kesebilecekleri şu ayetlerle bildirilmektedir:

“Emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler...”

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer.”

Yukarıda geçen âyette bu otuz aylık müddetin iki yılı (24 ayı) emmeye tahsis edildiğine göre geride ceninlik devresi için (30-24=) 6 ay kalmaktadır. Bu hesaba göre normal olarak 9 ayda doğan çocuğun emme müddeti (30-9=)21 ay olur. Çocuk 7 aylıkken doğmuşsa emme müddeti (30-7=) 23 ay, 8 aylıkken, doğmuşsa (30-8=) 22 ay eder. Böylece hamilelik müddeti azaldıkça emme müddeti çoğalır ve en fazla iki yıl (24 ay) olur. Hamilelik müddeti de çoğaldıkça emme müddeti azalır.

Fukaha süt emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresinin sadece iki yıl olduğu üzerinde ittifak etmiştir. Çocuk ne zaman iki yılını bitirirse artık süt veren annenin süt emzirme ücreti isteme hakkı olamaz.

Anne dışındaki süt annenin ve aynı şekilde evliliğin sona ermesinden sonra annenin kendisinin, emzirme ücretine hak kazanma süresinin başlangıcı, akit tarihidir. Bir görüşe göre de, kadın, bu ücrete fiilen süt emzirmeye başladığı tarihten itibaren hak kazanır.

Uzun süreli emzirmenin faydaları neler?

Anne sütü hala besin değeri olan değerli bir içecektir. Bebeğiniz büyüdükçe içeriği her geçen gün değişse de bebeğinizin ihtiyaçlarını her zaman karşılar.

Hastalıklara karşı koruyucudur. Bebeğinizi emzirdiğiniz sürece anne sütü içerisindeki koruyucu hücreler ve antikorlar her zaman her yaşta bebeğinizi korur.

Anne sütü ile beslenme bebeklerin ileri yaş sağlığını da korur. İleri yaş kalp hastalığı, kanser, obezite, şeker hastalığı, barsak hastalıkları ve bağışıklık sistemi hastalıkları anne sütü alanlarda daha az görülür.

Bebeğinizin çene ve diş sağlığını korur. Diş bozukları daha az görülür.

Bebeğinizin beyin gelişimini destekler.

Emzirme aranızdaki duygusal bağı güçlendirir. Emzirme sırasında salınan oksitonin, prolaktin ve seratonin gibi hormonlar anne ve bebeklerin mutlu ve huzurlu olmasına yardımcı olur.

Anneyi yumurtalık, meme kanseri, koroner kalp hastalığı, şeker hastalığı, obezite, depresyon gibi hastalıklardan korur.

Annenin kontrollü kilo vermesine yardımcı olur.

Emzirmenin anneye faydaları nelerdir?

1. Emzirme sayesinde, anne ile bebeği arasında, sevgi ve şefkat temeline dayanan ortak yaşama duygusunun hakim olduğu sıcak bir ilişki gelişir. Bu da hem annenin hem de bebeğin ruh sağlığını olumlu şekilde etkiler.

2. Emzirmenin annenin ruh sağlığına olduğu gibi, beden sağlığına da olumlu etkileri vardır. Doğum sonrasında annenin memelerinde oluşan sütün düzenli olarak boşaltılması beyinden salgılanan oksitosin hormonunu da düzenli olarak salgılatmakta ve düzenli olarak salgılanan oksitosin hormonu doğum sonrası anne rahminin toplanarak normal halini alana kadar küçülmesini sağlamaktadır. Bu durum emziren annelerde daha süratli ve erken olur. Oysa emziren annelerde daima vücut hatlarının ve göğüslerinin deforme olacağı endişesi vardır. Aksine emziren annede vücut eski haline daha çabuk döner.

3. Süt emzirmek, emzirme döneminde süt oluşturabilmek için annenin fazla miktarda enerji harcayarak gebelik esnasında anne vücudunda artmış olan yağ depolarını azaltarak annenin kolayca ve bebeğini sıkıntıya sokmadan zayıflamasını sağlar.

4. Evlenmiş, gebe kalmış, doğurmuş ve emziren annelerde meme kanseri riskinin az olduğu; hatta çocuk adeti arttıkça ve çocuklarını ne kadar uzun süre emzirirse o kadar meme kanserinin azaldığı keza yumurtalık kanserinin de emziren kadınlarda az görüldüğü bildirilmektedir.

5. Doğum sonu emzirme, annelerin adetlerinin gecikmesine, yumurtlamanın ertelenmesine, bir tür doğum kontrolüne yani aile planlamasına imkan tanımaktadır. İlk altı ayda % 98’lere varan koruma sağlanabilmektedir.