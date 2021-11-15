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Kadın - Aile Anne Şehir Projesi kapsamında kadınlar spor yaptı
Kadın - Aile

Anne Şehir Projesi kapsamında kadınlar spor yaptı

Kocaeli Anne Şehir Projesi kapsamında, daha önceleri tüm gününü evde geçiren birçok kadın açık havada spor yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:16:00 -
Anne Şehir Projesi kapsamında kadınlar spor yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınları obeziteden korumak ve sağlıklı beslenmeye yöneltmek için Anne Şehir projesi kapsamında spor etkinlikleri düzenliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında daha önce evde oturan birçok kadın, spor yapmaya başladı. Pandemi nedeniyle evlerde online olarak yapılan spor etkinlikleri, temizlik, maske, mesafe kuralları çerçevesinde açık havaya taşındı.

Kocaeli Anne Şehir projesi kapsamında son etkinlik Gebze’de gerçekleştirildi. Gebze’de açık havada gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, spor hocaları eşliğinde egzersiz yaptı. Yapılan açık hava egzersizleriyle kadınlar obeziteden korunurken, proje kapsamında düzenli sağlık taramaları ve sağlık ölçümleri yapılıyor.

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