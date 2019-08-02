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Anne ölümleriyle ilgili toplantı yapıldı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde anne ölümlerine neden olan faktörlerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:13
Anne ölümleriyle ilgili toplantı yapıldı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde anne ölümlerine neden olan faktörlerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.


Şanlıurfa Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Halfeti ilçesinde anne ölümlerine neden olduğu bilinen faktörlere yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Emre Erkuş başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Solmaz ile Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanları katıldı.


Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Erkuş, "Annelerimizin ölümü, geride kalan çocuklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Hiçbirimiz annemizin nasıl ölmesini istemiyorsak sağlık alanında çalışan herkesin bu konuda çok hassas olması ve elinden gelenin daha fazlasını yapmasını istiyorum. Bizler sahada yaşanan sıkıntıları yerinde görmek amacıyla tüm gün sağlık ocaklarımızı gezerek yerinde incelemelerde bulunduk "diye konuştu.


Toplantıda, sahada farkındalığın artırılması için Halfeti ilçesinde ölen annelerin dosyaları ayrıntılı olarak incelenerek, sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak, kadın sağlığının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:13
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