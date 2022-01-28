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Yerel Anne köpek enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı
Yerel

Anne köpek enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı

Amasya’da 'Prenses' isimli kangal cinsi anne köpek, biriken kar nedeniyle çöken seranın altında kalıp telef olan yavrularının başından ayrılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 11:29:00 -
Anne köpek enkaz altında kalan yavrularının başından ayrılmadı

Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı köylerde maddi hasara yol açtı. Bölgede karla kaplı seralar çöktü. Kızılca köyünde ‘Prenses’ adlı kangal köpeği ve yavruları, çöken seranın enkazında kaldı. 4 yavru ölürken aç ve susuz kalan anneleri ise serayı terk etmedi.

Hicabi Bağçuvan isimli vatandaş, “Dört yavrusu telef oldu. Prenses ise onların başında bekliyor. Gözleri kan kırmızı olmuştu. Çok üzüldük” dedi.
Çoban Müslüm Dağ ise “Bütün seralarımız yıkıldı. Beş koyunumuz telef oldu. Bir o kadarı da hasta” diye konuştu.

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