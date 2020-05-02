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Aktüel

Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi

Bartın’da çöpe atılarak ölüme terk edilen anne kirpi ve 2 yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şans eseri fark edilerek kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:57:07 -
Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi

Bartın’da çöpe atılarak ölüme terk edilen anne kirpi ve 2 yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şans eseri fark edilerek kurtarıldı.


Bartın’da av koruma ve yemleme çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Kızılkum köyüne geldikleri sırada bölgede bulunan bir çöp tenekesinden hayvan sesi geldiğini fark etti. İlk başta çöpe köpek atıldığını düşünen ekipler çöpü aktarıp kontrol ettiklerinde sürprizle karşılaştı. Çöpün içinden torba içine konmuş 2’si yavru 3 kirpi çıkartıldı. Ekipler tarafından beslenen anne kirpi ve yavruları yeniden doğaya salındı. Kirpilerin tarladaki ekinlere zarar verdiği gerekçesiyle çöpe atıldığı düşünülüyor.

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