Anne karnındaki bebek kan nakliyle kurtarıldı!

İzmir’de daha önce kan uyuşmazlığı nedeniyle 3 bebeğini kaybeden 31 yaşındaki Zehra Turan’ın karnındaki bebeğine, gebeliğinin 28’inci haftasında kan transfüzyonu işlemi yapıldı. İzmir Şehir Hastanesi’nden Prof. Dr. Atalay Ekin, bu işlem sayesinde bebek kaybının önlendiğini söyledi.

Menemen ilçesinde yaşayan Zehra Turan, kan uyuşmazlığı nedeniyle 2 bebeğini kaybettikten sonra Asya'yı dünyaya getirdi. 6 yaşındaki Asya'dan sonra hamile kalan ancak yine kan uyuşmazlığı nedeniyle bebeğini kaybeden Turan, 5'inci kez hamile kaldı. Bu süreçte yine kan uyuşmazlığı sorunu olduğunu öğrenen Turan'ın karnındaki bebeğe, gebeliğinin 28'inci haftasında İzmir Şehir Hastanesi'nde kan transfüzyonu işlemi yapıldı. İşlemin iyi geçtiğini belirten Zehra Turan, "Eşimle kan uyuşmazlığımız var. Kan hücrelerim bebeğe karşı antikor üretiyor. Bunun için de diğer kızımda bir sıkıntı yoktu. İki haftada bir kontrolle 38'inci haftaya kadar geldik. Ama bu bebekte kansızlık başladı. Midesinde asit oluşumu başladı. Geç kalırsak ilerleyebilirdi. Ağrılı bir işlem değildi ama işlemden sonra bebeğin kalbinin durma riski vardı. Hem kese hem kordon delindiği için erken doğum olabilirdi. Çok şükür iyi geçti" dedi.

'BEBEĞİN KALP ATIŞLARI İYİ'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Perinatoloji Ünitesi'nde gerçekleştirilen işlemle ilgili konuşan Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atalay Ekin, "Şiddetli anemisinin tedavisi için bebeğe kan transfüzyonu işlemini gerçekleştirdik. İşlem sonrası ikinci günündeyiz. Bebeğin kalp atışları iyi" dedi.