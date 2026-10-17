  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Suudi Arabistan’a dikkat çeken İsrail çağrısı: Kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum ABD’nin ölümcül kozu! İçişleri Bakanlığı bizzat uyardı! Vatandaşlara tedbir çağrısı 17 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Gözlerini bantladılar, komik duruma düştüler: Yeni Parti’de bantlı tiyatro fiyaskoyla bitti! Halk TV'de sıcak gelişme! Görevinden istifa etti SPK'dan gece yarısı flaş karar! 15 kişi hakkında suç duyurusu Trump'tan Orta Doğu'yu sarsacak tehdit! İran'a "bütün bombaların anası" ile saldırı iması! DEM'li belediyeye 'yeni işçi alımı' tepkisi Megakentte sular yükseldi, algı balonu patladı: Murat Alan'dan CHP’li İBB’ye sert tepki!
Yaşam İçinden 15 bin euro ve 89 bin 640 dolar çıktı! Nuruosmaniye Camii’nde akılalmaz hırsızlık
Yaşam

İçinden 15 bin euro ve 89 bin 640 dolar çıktı! Nuruosmaniye Camii’nde akılalmaz hırsızlık

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Fatih’te bulunan Nuruosmaniye Camii’nde abdest alan bir kişinin kenara bıraktığı çanta, iki şüpheli tarafından çalındı.

Nuruosmaniye Camii’nde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Abdest aldığı sırada çantasını kenara bırakan M.M., kısa süre sonra çantasının kaybolduğunu fark ederek polise başvurdu.

 

Fatih'te M.M. isimli kişi, Molla Fenari Mahallesi, Nuriosmaniye Camii'nde 30 Temmuz'da abdest aldığı sırada çantasının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur M.M. çalınan çantasında 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira parasının bulunduğunu söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların camide bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin abdest alınan yere yaklaşarak asılı bırakılan çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

 

Şüpheliler tutuklandı

Polisi güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için sürdürülen takip sonucu olayı gerçekleştiren Ramazan A. ile R.I. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ramazan A.’nın bir süre önce eski eşinin peşini bırakmadığı ve bir kadınla evlenebilmek için televizyon programına katıldığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi
Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi

Dünya

Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi

Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?
Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Gündem

Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23