İçinden 15 bin euro ve 89 bin 640 dolar çıktı! Nuruosmaniye Camii’nde akılalmaz hırsızlık

Nuruosmaniye Camii’nde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Abdest aldığı sırada çantasını kenara bırakan M.M., kısa süre sonra çantasının kaybolduğunu fark ederek polise başvurdu.

Fatih'te M.M. isimli kişi, Molla Fenari Mahallesi, Nuriosmaniye Camii'nde 30 Temmuz'da abdest aldığı sırada çantasının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur M.M. çalınan çantasında 15 bin euro, 89 bin 640 dolar ve 5 bin lira parasının bulunduğunu söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların camide bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin abdest alınan yere yaklaşarak asılı bırakılan çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

Şüpheliler tutuklandı

Polisi güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için sürdürülen takip sonucu olayı gerçekleştiren Ramazan A. ile R.I. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ramazan A.’nın bir süre önce eski eşinin peşini bırakmadığı ve bir kadınla evlenebilmek için televizyon programına katıldığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.