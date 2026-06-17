Anne adayları yaz sıcaklarına dikkat! Bu hata erken doğum riskini artırıyor

Yaz sıcaklarında yeterince su içmemek, anne adayları için sanıldığından daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Demirdelen, yaz döneminde anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, değişen günlük yaşam alışkanlıkları ve terlemeye bağlı sıvı kaybı anne adayları için bazı sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Gebelik döneminde vücudun sıvı ihtiyacı doğal olarak artarken, sıcak havalarda bu ihtiyaç daha da yükseliyor. Yetersiz sıvı tüketimi halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve kas krampları gibi şikâyetlere neden olabildiği gibi rahim kasılmalarının daha sık hissedilmesine de yol açabiliyor. Op. Dr. Burak Demirdelen, özellikle yaz döneminde gelişen sıvı kaybının gebelik sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, anne adaylarının düzenli su tüketimine özen göstermesi, uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınması ve sıcak havalarda ortaya çıkabilecek belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Göz ardı edilmemeli

Yaz aylarında ortaya çıkan sıvı kaybının bazı anne adaylarında rahim kasılmalarının daha sık hissedilmesine neden olabileceğini belirten Op. Dr. Burak Demirdelen, "Gebelik döneminde yeterli sıvı alınmaması yalnızca halsizlik, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikâyetlere yol açmaz. Özellikle sıcak havalarda gelişen belirgin sıvı kaybı, rahim kasılmalarının artmasına da neden olabilir. Gebeliğin ileri haftalarında görülen sık rahim kasılmaları bazı durumlarda erken doğum açısından değerlendirilmesi gereken bir tabloya işaret edebilir. Bu nedenle anne adaylarının kasılmaların sıklığında belirgin artış fark etmeleri durumunda bunu göz ardı etmemeleri ve gerekli durumlarda sağlık profesyonellerine başvurmaları önem taşımaktadır" dedi.

“Günlük aktiviteler daha serin saatlerde planlanmalı”

Gebelik döneminde tansiyon düşüklüğünün sık karşılaşılan durumlardan biri olduğunu belirten Op. Dr. Demirdelen, "Yüksek sıcaklıklar ve sıvı kaybı bu tabloyu daha belirgin hale getirmektedir. Sıcak havalarda yeterli sıvı alınmadığında tansiyon düşüklüğü daha belirgin hale gelebilir. Bu durum bazı anne adaylarında baygınlık hissi, denge kaybı ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya neden olabilir. Özellikle uzun süre güneş altında kalmak veya havasız ortamlarda bulunmak şikâyetlerin artmasına yol açabilir. Günlük aktivitelerin daha serin saatlerde planlanması ve ani pozisyon değişikliklerinden kaçınılması da faydalı olabilir. Artan terleme ile kaybedilen minerallerin yerine konulması da önem taşımaktadır" diye konuştu.

Ödem şikayetleri artıyor

Özellikle gebeliğin son dönemlerinde ayak ve bacaklarda oluşan şişliklerin yaz aylarında daha belirgin hale gelebildiğini belirten Demirdelen, "Uzun süre ayakta kalma ve sıcak havaların dolaşım sistemi üzerindeki etkileri ödem şikâyetlerini artırabilmektedir. Gün içerisinde uzun süre aynı pozisyonda kalınması da bacaklarda şişlik hissini artırabilir. Dinlenme sırasında ayakların hafif yüksekte tutulması ve hafif yürüyüşler yapılması dolaşımın desteklenmesine yardımcı olabilir. Açık renkli, pamuklu ve vücudu sıkmayan kıyafetler tercih edilmesi rahatlık sağlayabilmektedir. Ayak sağlığı açısından ayağı sıkmayan uygun ayakkabıların kullanılması da önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Koruyucu ürünler tercih edilmeli

Yaz aylarında güneş ışınlarının etkisinin arttığını belirten Op. Dr. Demirdelen, "Özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması gerekiyor. Güneşin en yoğun olduğu saatler olan 11.00 ile 15.00 arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş maruziyetinden kaçınılmalıdır. Dışarı çıkılması gereken durumlarda geniş kenarlı şapka kullanılmalı ve uygun güneş koruyucular tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalınması anne adaylarında halsizlik, aşırı yorgunluk ve sıvı kaybı gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle açık hava aktivitelerinin günün daha serin saatlerinde yapılması tercih edilmelidir. Açık havada geçirilen süre uzadıkça koruyucu ürünlerin önerilen aralıklarla yenilenmesi de önemlidir" dedi.

Uzun yolculuğa çıkacak olanlar dikkat!

Yaz aylarında artan seyahat planlarının gebelik döneminde dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Demirdelen, "Uzun süre hareketsiz kalınan yolculukların dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Gebelikte hormonal değişikliklere bağlı olarak pıhtılaşma eğiliminde artış görülebilmektedir. Bu nedenle uzun yolculuklarda düzenli aralıklarla hareket etmek önemlidir. Yolculuk sırasında yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmesi ve mümkün olduğunca rahat kıyafetlerin tercih edilmesi de önem taşımaktadır. Araç yolculuklarında belirli aralıklarla mola verilmesi ve kısa yürüyüşler yapılması faydalı olabilir" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında beslenme nasıl olmalı?

Sıcak havaların gıdaların bozulma riskini artırdığını belirten Op. Dr. Burak Demirdelen, "Özellikle açıkta bekleyen yiyecekler tüketilmemelidir. Et, tavuk, balık ve süt ürünleri uygun koşullarda saklanmadığında sağlık açısından risk oluşturabilir. Yaz aylarında besinlerin saklama koşullarına dikkat edilmeli, güvenilir olmayan gıdalar tüketilmemelidir. Özellikle açık büfelerde uzun süre bekleyen yiyeceklerin tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Meyve ve sebzelerin tüketim öncesinde iyi yıkanması da gıda kaynaklı sorunların önlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca aşırı ve düzensiz beslenmek yerine gün içine yayılan dengeli öğünler tercih edilmelidir" dedi.

Düzenli takip önemli

Gebelik sürecinin her mevsimde dikkatli takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirdelen, "Yaz döneminde ortaya çıkabilecek sıvı kaybı, tansiyon değişiklikleri ve beslenme kaynaklı sorunların kontrol altına alınabilmesi için düzenli hekim kontrolleri çok önemlidir. Gebelik sürecinde ortaya çıkan yeni şikâyetlerin veya mevcut yakınmalardaki değişikliklerin takip edilmesi, muhtemel sorunların erken fark edilmesine yardımcı olabilir. Özellikle sıcak havalarda genel sağlık durumunda belirgin değişiklik hisseden anne adaylarının kontrollerini ertelememesi önem taşımaktadır. Anne adaylarının şikâyetlerinde değişiklik olması durumunda sağlık profesyonellerine başvurmalıdır" diyerek, gebelik sürecinin bilinçli önlemlerle daha konforlu geçirilebileceğini sözlerine ekledi.