  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın için tahmini tutan İslam Memiş son tahminini ilan etti, uyardı: Dolar ve altında tarihi rekor var mı?

Katoliklerin lideri Papa Francis'ın ameliyatı hakkında tedirgin eden yorum gelmişti! Şok açıklama: İptal edildi

Yavuz Ağıralioğlu: Altılı masa çöktü

Çok uluslu bir Amerikan şirketi Türkiye'ye dev yatırımda hedef adım adım otel: Hotel Kaş'a açılıyor

Brent petrol fiyatları şu anda 76,96 Dolar! Araç sahipleri: akaryakıt (fiyatları) sektörünü etkiledi zam geldi

Rus basını: Rusya'dan Türkiye'ye turlarda uçak sıkıntısı yok! Rusya duyurdu, Türklere teklif ve turist yağıyor!

Perinçek'ten tepki çekecek Bakan Şimşek yorumu

İsrail'den nükleer anlaşma ile ilgili bomba iddiası! İddia herkesi şaşırttı: ABD ve İran büyük ilerleme kaydetti

Melek Mosso konseri iptal edildi mi, edilmedi mi? AK Partili belediyeye yorum yağıyor

Bu özellik sadece Rus Su-57'de var! Türkler Milli Muharip Uçak için yaptı, ABD ve Yunanistan şok olacak
Sağlık Anne adayları dikkat! Bu belirti ciddi sonuçlara yol açabilir
Sağlık

Anne adayları dikkat! Bu belirti ciddi sonuçlara yol açabilir

Yeniakit Publisher
2023-06-08 09:21:00 -
Anne adayları dikkat! Bu belirti ciddi sonuçlara yol açabilir

Kardiyolog Prof. Dr. Görenek, hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkati çekti.

Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, hamilelikte görülen kalp çarpıntılarından bazılarının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Görenek, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan Kalp ve Aritmi Derneklerince hazırlanan "Gebelerde Kalp Çarpıntıları Kılavuzu"nun, ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenen uluslararası kongrede sunulduğunu bildirdi.

Görenek, kendisinin de yazarları arasında bulunduğu kılavuzun sunumunu, kongrede ABD'li 3 bilim insanıyla yaptıklarını ifade etti.

Hamilelerde zaman zaman çarpıntı sorunlarının olabildiğini belirten Görenek, şu bilgileri verdi:

"Çarpıntıların önemli bir kısmı hamileliğin normal seyri sırasında olabilecek, kötü neticeler vermeyen çarpıntılardır ancak bazen daha ciddi ve önem verilmesi gereken ritim bozuklukları da gelişebilmektedir. Bu tür çarpıntıların bir kısmı kalbin kulakçıklarından kaynaklanan hızlı ritimler şeklindedir. Bu hastalarda gebeliğin haftasına ve çarpıntının türüne göre ilaç tedavilerinden yararlanabiliyor ya da ablasyon, yani radyo dalgaları ile yakma, dondurma işlemleri yapabiliyoruz. Kalbin karıncıklarından kaynaklanan çarpıntılar daha ciddi oluyor. Bahsedilen tedavi yaklaşımlarına ilave olarak zaman zaman şoklama özelliğine sahip kalp pillerini de bu tür rahatsızlığı olan gebe hastalarda kullanmamız gerekebiliyor. Bazı durumlarda hastaların kalp hızı çok düşülebiliyor. Böyle bir durum varsa ve özellikle de bayılmalar oluyorsa kalp ritmini hızlandıran pilleri kullanabiliyoruz." 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Prof. Dr. Görenek, hamilelikte bu tür durumların tedavisinin yönlendirilmesinde kardiyoloji ve kadın doğum, hatta çocuk hekimlerinin işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Mutfakta yapılan o yanlış bakın nelere yol açıyor
Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Mutfakta yapılan o yanlış bakın nelere yol açıyor

Sağlık

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Mutfakta yapılan o yanlış bakın nelere yol açıyor

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu?
Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu?

Sağlık

Uyku apnesi olanlar ehliyet alamıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23