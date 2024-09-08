Anlaşmaya varıldı: Doğruysa dediler ve son söz söylendi! Nihayet bu iş de bitti...
Her transfer piyasasında geyiği yapılan Boupendza hikayesi de nihayet bitti.
Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.
Mısır ekibi Zamalek, Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kralı olmuştu.
Zamalek'in 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon euroya Al-Arabi'ye transfer olmuştu.
Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.