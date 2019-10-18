Anlaşma sonrası Macron'dan flaş açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Erdoğan ile önümüzdeki haftalarda Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da bulunduğu bir toplantı gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

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