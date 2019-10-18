Anlaşma sonrası Macron'dan flaş açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.18 Ekim 2019 Cuma 16:54
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Erdoğan ile önümüzdeki haftalarda Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da bulunduğu bir toplantı gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.
YORUM YAZ