Anlaşma 4 yıllık! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oldu

Merakla beklenen Avrupa kupalarının Türkiye'deki yeni yayıncı kuruluşu netleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.

Adı geçen organizasyonlar 2024 yılından bu yana TRT ve Tabii platformundan yayınlanıyordu. TRT'nin UEFA ile yaptığı 3 yıllık anlaşma bu sezon sonunda tamamlanacak.