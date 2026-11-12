Anlaşma 4 yıllık! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyük spor organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.
Merakla beklenen Avrupa kupalarının Türkiye'deki yeni yayıncı kuruluşu netleşti.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.
Adı geçen organizasyonlar 2024 yılından bu yana TRT ve Tabii platformundan yayınlanıyordu. TRT'nin UEFA ile yaptığı 3 yıllık anlaşma bu sezon sonunda tamamlanacak.