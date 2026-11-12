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Spor Anlaşma 4 yıllık! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oldu
Spor

Anlaşma 4 yıllık! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oldu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Anlaşma 4 yıllık! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oldu

Dünyanın en büyük spor organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.

Merakla beklenen Avrupa kupalarının Türkiye'deki yeni yayıncı kuruluşu netleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.

Adı geçen organizasyonlar 2024 yılından bu yana TRT ve Tabii platformundan yayınlanıyordu. TRT'nin UEFA ile yaptığı 3 yıllık anlaşma bu sezon sonunda tamamlanacak.

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Yorumlar

Olmadı bu iş

Olmadı

Mehmet

Şimdi bu acun şifreli kanalda maçları yayınlarsa bunu kaç kişi seyredebilir kaçak yayın hortlar
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