Anlaşılan sıra Birol Aydın'a gelmiş! 'Erbakan Hoca yaşasaydı...'

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Erbakan Hoca bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi." hezeyanının yankıları sürerken bir açıklama da Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'dan geldi.

Hamza Dağ: Karamollaoğlu gibi tipleri kapıdan içeri almazdı

Kanal 7 canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı. Karamollaoğlu'nun sözleri Erbakan'ı sevenlerin gönlünü incitmiştir." dedi.

Çirkin ifadelerle iktidarı hedef aldı!

AK Partili Dağ'ı Twitter hesabından hedef alan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, kendi genel başkanının başlattığı tartışmayı çarpıtıp AK Parti'ye yıkarak, "İktidar yetkilileri; 'Erbakan Hoca hayatta olsaydı..' şeklinde cümleler kurarak, hakikati perdelemeye çalışmak için periyodik olarak nöbet değişimine devam ediyorlar. Anlaşılan bugün de sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a gelmiş!" ifadelerini kullandı.

Merhum Erbakan Hoca'ya darbe yapanlarla aynı safta olmaktan gurur duyduğu anlaşılan Birol Aydın, sözlerine şu çirkin ifadelerle devam etti:

Hangi kapıların eşiğini öperek ve hangi kapılarda el pençe divan durarak iktidara geldikleri aşikar olanlara diyoruz ki; hadi başka kapıya!