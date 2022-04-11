  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Anlaşılan sıra Birol Aydın'a gelmiş! 'Erbakan Hoca yaşasaydı...'
Siyaset

Anlaşılan sıra Birol Aydın'a gelmiş! 'Erbakan Hoca yaşasaydı...'

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, AK Parti iktidarını merhum Necmettin Erbakan Hoca üzerinden çirkin ifadelerle hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 00:47:00 -
Anlaşılan sıra Birol Aydın'a gelmiş! 'Erbakan Hoca yaşasaydı...'

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Erbakan Hoca bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi." hezeyanının yankıları sürerken bir açıklama da Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'dan geldi.

Hamza Dağ: Karamollaoğlu gibi tipleri kapıdan içeri almazdı

Kanal 7 canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı. Karamollaoğlu'nun sözleri Erbakan'ı sevenlerin gönlünü incitmiştir." dedi.

Çirkin ifadelerle iktidarı hedef aldı!

AK Partili Dağ'ı Twitter hesabından hedef alan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, kendi genel başkanının başlattığı tartışmayı çarpıtıp AK Parti'ye yıkarak, "İktidar yetkilileri; 'Erbakan Hoca hayatta olsaydı..' şeklinde cümleler kurarak, hakikati perdelemeye çalışmak için periyodik olarak nöbet değişimine devam ediyorlar. Anlaşılan bugün de sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a gelmiş!" ifadelerini kullandı.

Merhum Erbakan Hoca'ya darbe yapanlarla aynı safta olmaktan gurur duyduğu anlaşılan Birol Aydın, sözlerine şu çirkin ifadelerle devam etti:

Hangi kapıların eşiğini öperek ve hangi kapılarda el pençe divan durarak iktidara geldikleri aşikar olanlara diyoruz ki; hadi başka kapıya!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay