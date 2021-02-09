Anksiyete nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?

Dünya hızla değişiyor, özellikle hem teknoloji hem de kültürel açıdan. Teknoloji veya kültürün de değişmesiyle çevremizdeki her şey değişiyor haliyle bu da bizi psikolojik sorunlara sürüklüyor. Bu sorunlardan biri de Anksiyete bozukluğudur. İşte “Anksiyete neden olur? Anksiyete belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir?” sorularının cevabı…

Anksiyete Nedir?

Anksiyete, diğer adıyla kaygı bozukluğudur. Anksiyetesi, bulunan kişiler sürekli gelecekleri için kaygı halindedirler. Geleceği hakkında kaygısı olmayan var mı? diye düşünebilirsiniz. Ama farklı bir durumdan söz ediyoruz. Anksiyete, bozukluğu olan kişiler sürekli geleceği hakkın düşünür o kadar ki hiç bir şey yapmaz istemez yapsa da keyif alamaz kısaca takıntı haline getirmiştir.

Anksiyete neden olur?

Anksiyeteye sebep olabilecek faktörleri sizin için sıraladık.

Genetik faktörler

Kalp hastalıkları

Doğal afetlerin yaşanması

Stresli bir durumla karşılaşılması

Büyük çaplı kazalar

Uyku bozuklukları

Yeme bozuklukları

Sevilen birini kaybetmek

Sevilme duygusunu hissetmeme

Kendini değersiz hissetme

Aşırı koruyucu bir tutuma maruz kalma

Baskı altında olma

Fiziksel şiddete maruz kalma

Duygusal şiddete maruz kalma

Sınav kaygısı

Travma oluşturabilecek bir olay yaşama

Anksiyete belirtileri nelerdir?

Özgüvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek

Başkaları ile konuşmanın zor olduğuna inanmak

Toplum içinde konuşmaktan ve yemek yemekten çekinmek

Gergin, kaygılı, sıkıntılı ve tanımlanamayacak şekilde tuhaf hissetmek

İnsanların sözleri ile zihnini meşgul etmek

Çevreden kopmak, kaçmak istemek

Kas ağrısı çekmek

Hızlı nefes alıp vermek

Çabuk gerilmek

Titremeye, sallanmaya başlamak

Umutsuz hissetmek

Devamlı ağlama isteği

Konsantre olamamak

Çabuk yorulmak

Uykusuzluk çekmek

Hatırlamakta zorlanmak

Üzüntülü durumlara yoğunlaşmak

Anksiyete bozukluğu türleri nelerdir?

Panik bozukluğu, Fobi, Sosyal kaygı bozukluğu, Obsesif kompulsif bozukluk, Ayrılık kaygısı bozukluğu

Hastalık kaygı bozukluğu ve Travma sonrası stres bozukluğu Anksiyete bozukluğu türlerindendir.