Anksiyete nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?
Anksiyete, diğer ismiyle kaygı bozukluğu olarak da bilinir. Erkek veya kadın fark etmeden bu duyguya zaman zaman kapılırız. Aslında gayet normal bir durum tabi ki abartılıp takıntılı hale getirmediğimiz sürece. Peki, Anksiyete neden olur? Anksiyete belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir?
Dünya hızla değişiyor, özellikle hem teknoloji hem de kültürel açıdan. Teknoloji veya kültürün de değişmesiyle çevremizdeki her şey değişiyor haliyle bu da bizi psikolojik sorunlara sürüklüyor. Bu sorunlardan biri de Anksiyete bozukluğudur. İşte “Anksiyete neden olur? Anksiyete belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir?” sorularının cevabı…
Anksiyete Nedir?
Anksiyete, diğer adıyla kaygı bozukluğudur. Anksiyetesi, bulunan kişiler sürekli gelecekleri için kaygı halindedirler. Geleceği hakkında kaygısı olmayan var mı? diye düşünebilirsiniz. Ama farklı bir durumdan söz ediyoruz. Anksiyete, bozukluğu olan kişiler sürekli geleceği hakkın düşünür o kadar ki hiç bir şey yapmaz istemez yapsa da keyif alamaz kısaca takıntı haline getirmiştir.
Anksiyete neden olur?
Anksiyeteye sebep olabilecek faktörleri sizin için sıraladık.
Genetik faktörler
Kalp hastalıkları
Doğal afetlerin yaşanması
Stresli bir durumla karşılaşılması
Büyük çaplı kazalar
Uyku bozuklukları
Yeme bozuklukları
Sevilen birini kaybetmek
Sevilme duygusunu hissetmeme
Kendini değersiz hissetme
Aşırı koruyucu bir tutuma maruz kalma
Baskı altında olma
Fiziksel şiddete maruz kalma
Duygusal şiddete maruz kalma
Sınav kaygısı
Travma oluşturabilecek bir olay yaşama
Anksiyete belirtileri nelerdir?
Özgüvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek
Başkaları ile konuşmanın zor olduğuna inanmak
Toplum içinde konuşmaktan ve yemek yemekten çekinmek
Gergin, kaygılı, sıkıntılı ve tanımlanamayacak şekilde tuhaf hissetmek
İnsanların sözleri ile zihnini meşgul etmek
Çevreden kopmak, kaçmak istemek
Kas ağrısı çekmek
Hızlı nefes alıp vermek
Çabuk gerilmek
Titremeye, sallanmaya başlamak
Umutsuz hissetmek
Devamlı ağlama isteği
Konsantre olamamak
Çabuk yorulmak
Uykusuzluk çekmek
Hatırlamakta zorlanmak
Üzüntülü durumlara yoğunlaşmak
Anksiyete bozukluğu türleri nelerdir?
Panik bozukluğu, Fobi, Sosyal kaygı bozukluğu, Obsesif kompulsif bozukluk, Ayrılık kaygısı bozukluğu
Hastalık kaygı bozukluğu ve Travma sonrası stres bozukluğu Anksiyete bozukluğu türlerindendir.