Anket şirketleri canlı yayında sonuçları paylaştı! İşte oy oranları

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy, hazırlayıp sunduğu 'Nedir, ne değildir?' programında ünlü kamuoyu şirketlerinin temsilcilerini ağırladı.

Şirketler son anket sonuçlarını açıkladı

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, AREA Araştırma Başkanı Murat Karan ve Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici son anketlerin sonuçlarını paylaştı.

Aktaş'tan değerlendirme!

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, yapılan son anketi şu sözlerle değerlendirdi;

CHP'nin 10 yıldır oy oranında artışı veya eksilmesi 2 puan civarında gidiyor. Bizim son 8 aydır gözlemlediğimiz artış ve düşüş sadece İYİ Parti'de var. 11'e düşüyor, 14'e çıkıyor. CHP'nin artışı ve eksilmesi milimetrik. CHP bugünlerde 26 çizgisinde.

Akaş son anketi açıkladı

Bizim gördüğümüz tabloda iktidar partisi iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. Bizim araştırmalarında 7-8 ay ortalamasında 37-38 sayabiliriz.

Bizim son ankette AK Parti 37,6 olarak çıktı. CHP 26, İYİ Parti 12. HDP MHP'nin önünde. MHP HDP'ye oranlarda çok yakın.

Küçük partilerde DEVA 1 ila 2 arasında. Gelecek Partisi ise 1, 1,5 arasında.

Aktaş ilginç detayı açıkladı

Çok ilginç bir şey var. DEVA, Gelecek ve Saadet'ten küçük küçük Yeniden Refah Partisi'ne oy geçişi oluyor.

Daşdemir son anketi açıkladı! AK Parti farkla zirvede!

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.

Daşdemir açıklamasında şu ifadaleri kullandı;

Anketimize göre en önemli sorun olarak yüzde 70,2 ile ekonomi görülüyor. 'Peki bu sorunu hangi parti çözer?' dediğimizde AK Parti yüzde 30,2 ile birinci sırada, CHP yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer alıyor.

Şu anki yapmış olduğumuz araştırmayı elektrik zamlarının kendisini çok ve net bir şekilde hissettirdiği bir dönemde yaptık.Partilerin oy oranına baktığımızda kararsızlar dağıtıldığına AK Parti'nin oy oranını koruduğunu görüyoruz.

CHP'nin oy oranında biraz yükselme var. Burada HDP'den kısmı olarak CHP'ye geçiş var.

Daşdemir'ın açıkladığı sonuçları göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde;

AK PARTİ : 36.5

CHP : 26.7

İyi Parti : 10.9

MHP : 10.2

HDP: 9.7

DEVA: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Büyük Birlik Partisi: 0.6

Yeniden Refah: 0.7

Gelecek Partisi: 0.5

Gezici anket sonuçları

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'nin açıkladı anket sonuçları şu şakilde;

Gezici açıklamasında, ''Bizim anketimize göre; AK Parti yüzde 31,3, CHP yüzde 27,2, İYİ Parti yüzde 12,1, HDP yüzde 11,5, MHP yüzde 8,1 oy alıyor.'' ifadelerini kullandı.