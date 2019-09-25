ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Erdoğan'ın İsrail zulmünü BM'de dile getirmesi takdirle karşılandı

Murathan Seyitoğlu Ankara ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“BM’nin çifte standart uygulamalarına tepki gösterdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine Aylan bebek ve milyonlarca mülteciyi, İsrail’in doymak bilmeyen işgalini çok iyi ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soğuk savaş sonrasında BM’nin ‘yeni dünya’ düzeni açısından anlamlı bir yerinin olduğuna dikkat çekti fakat bu teşkilatın ‘güven duygusu’ oluşturmadığını hatırlattı. Baktığımız zaman BM’nin birçok olayda çifte standart uygulamalar içinde olduğunu görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde zulme uğrayan insanlara karşı BM’nin sessiz kalması ve bir çözüm üretmemesine karşı Sayın Erdoğan’ın tepki göstermesi oldukça dikkat çekiciydi.” şeklinde konuştu.

“Erdoğan’ın Filistinlilere yönelik sözleri İsrail’i rahatsız etti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabına İsrail-Filistin sorununa ilişkin damga vuran haritalı çıkışını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Erdoğan’ın İsrail’in bölgedeki genişlemeci bir politika izlediğini ve aşama aşama harita ile bunu genel kurulda anlatması özellikle İslam dünyası tarafından büyük bir hayranlık ve takdirle karşılandı. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesiyle BM’nin dünyadaki sorunlara çözüm bulamadığını hatırlatarak bu yapının reforma ihtiyacının olduğuna tekrar dikkat çekmesi ve Filistin’deki gelişmelere yönelik sözleri özellikle İsrail’i rahatsız etti.”

“BM’nin desteğiyle ‘Büyük İsrail Projesi’ hayata geçirilmek isteniyor”

ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, sözlerin şöyle tamamladı:

“Siyonizm, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) üzerinden gerçekleştiremediği projeleri 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatıyla gerçekleştirdi. ABD-İsrail ikilisinin BM’nin desteğiyle ‘Büyük İsrail Projesi’nin hayata geçirilmeye çalışılıyor olmasına tepki gösterilmesi elbette yerinde ve doğru bir tepkidir.”