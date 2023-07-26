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Gündem Ankara’ya şehit ateşi düştü
Gündem

Ankara’ya şehit ateşi düştü

Yeniakit Publisher
2023-07-26 06:58:00 -
Ankara’ya şehit ateşi düştü

Edirne’de şehit olan Astsubay Mehmet Özler’in acı haberi Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi.

Edirne’de şehit olan Astsubay Mehmet Özler’in acı haberi Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi.
Edirne’nin Süloğlu ilçesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan astsubay Mehmet Özler’in acı haberi Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan baba ocağına verildi. Şehidin Karapürçek Mahallesi 450. Sokak'ta bulunan baba evine Altındağ Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Taziye için Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla şehidin baba evine geldi. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Etimesgut askeri havaalanında düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çankırı’nın Alıca Köyü'ne götürülecek.

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