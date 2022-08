Ankara'ya çıkarma yapan ücretli öğretmenlerden Başkan Erdoğan'a çağrı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Ücretli Öğretmenler Derneğinin organizasyonuyla 81 ilden Ankara'ya gelen ücretli öğretmenler Ulus'ta basın açıklaması yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çağrı yapan öğretmenler 10 bin kadro taleplerini dile getirdi.

Öğretmenler adına açıklama yapan Ayşe Koçak, ücretli öğretmen olarak geçinemediklerini ifade etti. Koçak şunları söyledi:

Tek istediğimiz ise emsali dönemin MEB bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan ücretli öğretmen atamasının tekrar yapılmasıdır. Anayasamızın süreklilik ilkesine de dayanarak hizmet yıl üstünlüğüne göre eğitim fakültesi mezunu ve formasyon sahibi ücretli öğretmenlere ön başvuru esas alınarak kontenjan mağduru olmadan devletimizden ivedilikle en az 10 bin kadro talep ediyoruz. Çünkü dönem şartları içerisinde asgari ücretin dahi 5500 lira olduğu ülkemizde biz ücretli öğretmenlerin 4000-5750 lira ile geçinmeleri mümkün değildir.

Bizler ev geçindiremiyor, kiramızı ödeyemiyor, çocuklarımıza bakamıyor, evlenemiyor, evlenenler ise çocuk sahibi olamıyoruz. Bu komik rakamlarla öğretmen çalıştırmak öğretmenlik mesleğinin haysiyetine de, vicdanlara da, anayasamızın eşitlik ilkesine de sığacak bir durum değildir.

"Milli Eğitimin gönüllü köleleriyiz"

Ayşe Koçak açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

Öncelikle ücretli öğretmenlik nedir? Bundan bahsetmek isterim. Bizler sözleşmeli öğretmenler değiliz. Ders saati ücreti ile çalışan aylık eline 4000-5750 lira arası para geçen Milli Eğitimin maaşsız öğretmenleriyiz. Bizler devletimizin gizli kahramanı, Milli Eğitimin gönüllü köleleriyiz. Her an her yerde yer ve mevki seçmeden yurdumun en ücra köşelerinde öğretmen açığını kapatan kötü gün dostu, aynı görevi yapmasına rağmen kadrolu arkadaşlarının 3’te biri maaşına denk gelen ücret ile çalışan fedakar eğitimciler, yarım sigorta pirim ile sağlığı ve emeklilik hakkı elinden alınmış, en güzel en verimli yıllarını komik rakamlara devletine bağışlamış, tatillerde kar yağdığında aldığı 2500 lirası dahi kesildiği için sevinemeyen ve bütün bu haksızlıklara rağmen Haziran ayı geldiğinde 'Haydi sizinle işimiz bitti' denilip sigortasız ve işsiz bırakılan en acısı ise karne günü geldiğinde 'Öğretmenim dönem başında da bizimle misiniz?' diye umut dolu gözlerle soran masum yüreğe yutkunarak gözyaşlarını saklayıp arkasını dönüp gidebilmektir ücretli öğretmenlik