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Spor Ankaraspor'da kötü gidişat sürüyor
Spor

Ankaraspor'da kötü gidişat sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:21:31 -
Ankaraspor'da kötü gidişat sürüyor

ANKARA (AA) - Sezona Eskişehirspor galibiyetiyle başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, üst üste 3 haftadır puan kazanamıyor.

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren sezona transfer yasağı bulunarak başlayan Ankaraspor, ligin ilk 3 haftasında genç futbolcuların çoğunlukta olduğu bir kadroyla mücadele etti.

2020-2021 sezonu ilk hafta maçında sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puan ile başlayan başkent ekibi, ardından 2. haftada derbi maçta konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi.

Daha sonra sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Ankaraspor, sezonun 4. haftasında dün deplasmanda Altınordu'ya da 2-0 mağlup olarak üst üste 3 karşılaşmadan da puan alamadı.

Başkent ekibinin transfer yasağını 30 Eylül'de kaldırdıklarını duyuran kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yeni transferlerin hazır olmalarıyla ligde daha iddialı bir takım olacaklarını belirtmişti.

Transfer yasağının kalkmasının ardından başkent ekibi 11 futbolcuyu renklerine bağladı.

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