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Spor Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Akhisarspor maçından umutlu
Spor

Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Akhisarspor maçından umutlu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:39:09 -
Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Akhisarspor maçından umutlu

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, geçen hafta oynadıkları Beypiliç Boluspor maçında şanssız bir yenilgi yaşadıklarını, bu şanssızlığı Akhisarspor maçıyla kıracaklarına inandığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Mustafa Özer, ligin 11. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Beypiliç Boluspor ile oynadıkları maçta, yaptıkları bireysel hatalarla mağlup olduklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Maçın son dakikalarına golsüz eşitlikle girilirken bireysel hatalardan dolayı 2 gol yedik. Ekibimle birlikte gecemizi gündüzümüze katıp yapılan bireysel hataları en aza indirmeye gayret ediyoruz. Takım olarak o şanssız mağlubiyeti unutup önümüzdeki önemli maçlar için çalışmalarımıza hız verdik."

Yarın deplasmanda Akhisarspor karşısında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Özer, "Akhisarspor maçına iyi hazırlandık. Birkaç sakat oyuncumuz vardı, onların da takıma katılmasıyla yavaş yavaş kadromuz tam halini almaya başlıyor. Takım oyununu ve takım birlikteliğini tam olarak sağlamamız gerekiyor. Bunu tam anlamıyla sağlayabilirsek galibiyet de dolayısıyla beraberinde gelecektir. Haftalardır süre gelen şanssızlığı Akhisarspor maçıyla Allah'ın izniyle artık kırmak istiyoruz. Üst üste gelen mağlubiyetler oyuncuların öz güvenlerini kaybetmesine sebep oluyor. O yüzden oyuncuların öz güvenlerini kaybetmemesi için sürekli telkinlerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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