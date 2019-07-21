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Ankara’nın kalbinde “Önce Aile” çalıştayı! FEMİFAŞİST zihniyete “Hacı Bayram”dan tepki verecekler

Aile Meclisi adlı sivil toplum oluşumu Ankara’nın Manevî Kalesi Hacı Bayram’da “İstanbul Sözleşmesi Feshedilsin, Aileyi Yıkan Yasalar/ CEDAW TCE Kaldırılsın” etkinliği düzenliyor. Sivil Toplum Örgütlerinden, “İstanbul Sözleşmesi iptal edilirse yaptırım gelir!” diyerek “elin sopasını” gösteren FEMİFAŞİST zihniyete tepki yükseliyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:51
Ankara’nın kalbinde “Önce Aile” çalıştayı! FEMİFAŞİST zihniyete “Hacı Bayram”dan tepki verecekler

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

Aile yapımızı hedef alan “FEMİFAŞİST” zihniyetin ürünü düzenlemelere tepkiler artarak devam ediyor.

İktidarı, aile yapımızı ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan İstanbul Sözleşmesi’ne, 6284 Sayılı Yasa’ya ve sürekli nafaka uygulamasına son vermeye çağıran sivil toplum örgütleri birbiri ardına düzenledikleri etkinliklerle mesajlarını kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyorlar.

Bu kapsamda, Aile Meclisi adlı sivil toplum oluşumu da Ankara’nın Manevî Kalesi Hacı Bayram’da “İstanbul Sözleşmesi Feshedilsin, Aileyi Yıkan Yasalar/ CEDAW TCE Kaldırılsın” etkinliği düzenliyor.

23 Temmuz 2019 Salı günü 17.30’da başlayacak etkinlik hakkında açıklama yapan Türkiye Aile Meclisi Yönetimi, 2000 yılında 34 bin 862 olan boşanma sayısının 2018’de 142 bin 448’e ulaştığını vurgulayarak, aileyi hedef alan  “Batı” güdümlü düzenlemelere son verilmesi çağrısında bulunulacağını ifade etti.

Ankara Hacı Bayram’daki Araştırma ve Kültür Vakfı’nın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ve Önce Aile sloganı ile hazırlanan Ankara Çalıştayı’nda Avukat Lütfi Bergen ile Avukat Cengiz Ocakçı’nın sunum yapacağı, Çalıştay’ın moderatörlüğünü ise  Adem Çevik’in üstleneceği belirtildi.

Tehditlere Tepki

Öte yandan, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını engellemek için “Sözleşme iptal edilirse uluslararası yaptırım olur!” tehditlerinde bulunan çevrelere de tepki gösteren sivil toplum örgütü yöneticileri, “ABD yaptırım tehdidinde bulunurken, başka hattan ilerleyen kimi aile düşmanları da Türkiye’ye elin sopasını gösteriyor, Türkiye bu tehditlere boyun mu eğecek? Bütün baskılara rağmen S400 adımından çok isabetli olarak vazgeçmeyen Türkiye, FEMİFAŞİST tehditlere pabuç mu bırakacak?” dediler.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:51
  1. FEMİFAŞİST
  2. İstanbul Sözleşmesi
  3. Aile Meclisi
  4. 6284 Sayılı Yasa
  5. Ankara’nın Manevî Kalesi Hacı Bayram
  6. Türkiye Aile Meclisi Yönetimi
  7. Avukat Lütfi Bergen
  8. Avukat Cengiz Ocakçı
  9. sivil toplum örgütleri

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