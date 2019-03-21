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Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti! Hayat kadınlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti!

Ankara'nın göbeğinde, onlarca kişinin gözü önünde yaşanan 'fuhuş rezaleti', yeniakit.com.tr kameralarına yakalandı. Ulus'ta çekilen görüntülerdeki hayat kadınlarının rahat ve cesur tavırları ise akıllara durgunluk verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:52

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Ankara'nın en merkezi semtlerinden Ulus'ta, 5 katlı bir PTT binasının hemen yanı başında yuvalanan hayat kadınlarının rahat tavırları, akıllara durgunluk veriyor.

Ulus'ta bir PTT binası ile lisenin etrafında yuvalanan hayat kadınları, yeniakit.com.tr kameralarına yakalandı. Gündüz saatlerinde genellikle aynı noktada buluşan kadınlar, onlarca kişinin gözü önünde müşteri bekliyor ve pazarlık yapıyorlar. Özellikle lise öğrencileri ve PTT binasında çalışan memurlar sebebi ile işlek olan bir caddedeki hayat kadınlarının rahat tavırları akıllara durgunluk verirken, 'fuhuş' suçuna yönelik cezai işlemlerin yetersizliğini de gözler önüne seriyor.

'Nasıl bu kadar rahatlar?'

Çevredeki esnaftan edinilen bilgilere göre; caddedeki hayat kadınları, hemen her gün aynı noktada buluşuyorlar. Kimseden çekinmeyen söz konusu kadınlar; etrafında bulunan onlarca kişiye aldırış etmeden, müşteri bekliyorlar. Anlaştıkları müşterileri ile aynı cadde üzerinde bulunan otellere gidiyorlar. Para karşılığı gerçekleşen 'fuhuş' eyleminde, 'fuhuşa yer temin etmek' suç kapsamındayken, herkes tarafından bilinen 'yer temin edici otellere' cezai yaptırım uygulanmıyor. Çevredeki esnaf, kadınların fuhuş yapmalarına aracılık eden erkeklerin olduğunu ve bu sebeble hayat kadınlarının etraftakilere karşı cesur davrandıklarını söylüyorlar. Fuhuş çeteleri tarafından yönlendirilen bu kadınlar, çevredekiler için de ciddi tehdit oluşturuyorlar.

'Caddedeki diğer kadınlar, seslerini duyuramıyorlar'

Hayat kadınları fuhuş için müşteri beklerlerken, caddedeki devlet memuru, öğrenci, öğretmen ve benzeri meslek gruplarına dahil kadınların çokluğu da ayrıca dikkat çekiyor. Bu kadınlar, caddede yaşanan fuhuştan her ne kadar rahatsız olsalar da seslerini duyuramıyorlar. Defalarca kez şikayet ettikleri hayat kadınları, polis tarafından göz altına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tekrar aynı noktada fuhuş yapmaya devam ediyorlar. İşte bu rahat tavırları, onların arkasında 'fuhuş çetesi' denilen kişilerin varlığını gözler önüne seriyor. Zaten kameralarımızı gören hayat kadınları kaçmak bir yana, ekibimize hakaret ve tehditlerle 'meydan okurken', aynı cadde üzerinde bekleyen ve onlara gözcülük eden erkeklere, kameramızı işaret ediyorlar.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:52
  1. Ankara
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YORUM YAZ

  • AHMETAHMET24 dk önce
    "ali gerçek" nikli arkadaş! sen biraz daha oku da kaymakamın, valinin yetkilerini öğren bakalım. anayasa da geçen genel sağlık ve genel ahlak kurallarına göre zabıta alanında pek çok düzenleme yapabilir. yazık!..
  • BekirBekir41 dk önce
    Ankara akp tarafindan yönetilmiyormu?
  • ali gerçekali gerçek45 dk önce
    kaymakam ne yapsın ?, vali ne yapsın ?, polis ne yapsın ? , hakim ne yapsın? . Bayılıyorsunuz boş yorum yapmaya. Kanunlarda bunun cezası nedir acaba ? Önce okuyun bunu öğrenin , kapasiteniz yetiyorsa tabi. Bu kadınlar kanunları sizden daha iyi biliyor ki bu kadar rahatlar.
  • BiçareBiçare1 sa önce
    Hal Allah razı olsun. Nihalet birileri bu rezilliği gördü...Aslında çevredeki otellerle birlikte bir operasyon gerek...
  • HarunHarun1 sa önce
    O..nun ismi ne zamandan beri Hayat kadını oldu? Yani onunla ilişkiye giren hayatmı buluyor. Pekii AİDS i ne yapıcaz?
  • cengiz akcengiz ak1 sa önce
    ohooo yeni akit orası yıllardır öyle hayırdır muhabiriniz şeşkaza hacıbayram türbesine giderkenmi görmüş, ANKARANIN içişleri bakanının ve de ankara valisinin ayıbıdır. akşam 8 den sonra ulus dışkapı gençlik parkının civarı bent deresi tarafı dedeman oteli civarı vs. kulağımıza gözümüze gelenler
  • ................1 sa önce
    Kafir ülkelerin yasa kanunlarını alınca malesef bizim yasalarımızda kafir yasası oluyor.
  • salihsalih1 sa önce
    17 yıllık iktidarın ahlaki olarak memleketi getirdiği durum!! yolları altın kaplasan ne olacak ahlak olmayınca? Namaz 5 vakit farz ahlak ise 24 saat!!!
  • AHMETAHMET1 sa önce
    yani ULUS KAYMAKAMI ya da ANKARA VALİSİ ne iş yapar? sormak lazım!!!

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