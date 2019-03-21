Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti! Hayat kadınlarının rahat tavırları 'pes' dedirtti!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Ankara'nın en merkezi semtlerinden Ulus'ta, 5 katlı bir PTT binasının hemen yanı başında yuvalanan hayat kadınlarının rahat tavırları, akıllara durgunluk veriyor.

Ulus'ta bir PTT binası ile lisenin etrafında yuvalanan hayat kadınları, yeniakit.com.tr kameralarına yakalandı. Gündüz saatlerinde genellikle aynı noktada buluşan kadınlar, onlarca kişinin gözü önünde müşteri bekliyor ve pazarlık yapıyorlar. Özellikle lise öğrencileri ve PTT binasında çalışan memurlar sebebi ile işlek olan bir caddedeki hayat kadınlarının rahat tavırları akıllara durgunluk verirken, 'fuhuş' suçuna yönelik cezai işlemlerin yetersizliğini de gözler önüne seriyor.

'Nasıl bu kadar rahatlar?'

Çevredeki esnaftan edinilen bilgilere göre; caddedeki hayat kadınları, hemen her gün aynı noktada buluşuyorlar. Kimseden çekinmeyen söz konusu kadınlar; etrafında bulunan onlarca kişiye aldırış etmeden, müşteri bekliyorlar. Anlaştıkları müşterileri ile aynı cadde üzerinde bulunan otellere gidiyorlar. Para karşılığı gerçekleşen 'fuhuş' eyleminde, 'fuhuşa yer temin etmek' suç kapsamındayken, herkes tarafından bilinen 'yer temin edici otellere' cezai yaptırım uygulanmıyor. Çevredeki esnaf, kadınların fuhuş yapmalarına aracılık eden erkeklerin olduğunu ve bu sebeble hayat kadınlarının etraftakilere karşı cesur davrandıklarını söylüyorlar. Fuhuş çeteleri tarafından yönlendirilen bu kadınlar, çevredekiler için de ciddi tehdit oluşturuyorlar.

'Caddedeki diğer kadınlar, seslerini duyuramıyorlar'

Hayat kadınları fuhuş için müşteri beklerlerken, caddedeki devlet memuru, öğrenci, öğretmen ve benzeri meslek gruplarına dahil kadınların çokluğu da ayrıca dikkat çekiyor. Bu kadınlar, caddede yaşanan fuhuştan her ne kadar rahatsız olsalar da seslerini duyuramıyorlar. Defalarca kez şikayet ettikleri hayat kadınları, polis tarafından göz altına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tekrar aynı noktada fuhuş yapmaya devam ediyorlar. İşte bu rahat tavırları, onların arkasında 'fuhuş çetesi' denilen kişilerin varlığını gözler önüne seriyor. Zaten kameralarımızı gören hayat kadınları kaçmak bir yana, ekibimize hakaret ve tehditlerle 'meydan okurken', aynı cadde üzerinde bekleyen ve onlara gözcülük eden erkeklere, kameramızı işaret ediyorlar.