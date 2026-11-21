Uzmanlar, herhangi bir takviyeye başlamadan önce aman dikkat diyor. Bilinçsiz Vitamin Kullanımı Tehlikeli! Özellikle sosyal medyada önerilen yüksek doz takviyeler, vücudun farklı sistemlerini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanların dikkat çektiği başlıca riskler şöyle: Takviye olarak yüksek dozda alınmasının üst solunum yolu enfeksiyonlarını kesin olarak önlediğine ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Gereksiz ve yüksek dozda kullanımı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yüksek doz tüketimi kalp-damar sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Kontrolsüz kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebiliyor ve tiroit değerlendirmesinde yanıltıcı sonuçlara neden olabiliyor. Hamileler ve İlaç Kullananlar Dikkat! Bitkisel ürünler herkes için güvenli olmayabiliyor. Özellikle hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananların karışım çaylarını doktor görüşü olmadan tüketmemesi gerekiyor. Sarı kantaron ve meyan kökü gibi bazı bitkisel ürünler, kullanılan ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde bu etkileşimler ciddi kanama riskleri oluşturabiliyor. Hamilelik döneminde ise bazı bitkisel ürünlerin içerdiği maddeler anne ve bebek sağlığı açısından tehlike oluşturabiliyor. Kış aylarında soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bitki çaylarına yönelen vatandaşların, tüketim miktarına ve ürün içeriğine dikkat etmesi gerekiyor. Bitki çaylarının tedavi edici ilaçlar olmadığı unutulmamalı. Vitamin ve mineral takviyeleri de ihtiyaç belirlenmeden kullanılmamalı. Uzmanlar, herhangi bir takviyeye başlamadan önce hekim değerlendirmesi ve gerekli kan tahlillerinin yapılmasını öneriyor.