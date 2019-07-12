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Ankara'nın en büyük kültür ve kongre merkezinin temeli atıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan'da inşa edilecek kültür ve kongre merkezinin Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyacağını belirterek, "Merkez, 25 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla Ankara'nın en büyük merkezi unvanını taşıyacak." dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:36
Ankara'nın en büyük kültür ve kongre merkezinin temeli atıldı

İçinde fuaye ve sergi alanları, millet kıraathanesi, kongre salonu, hanımlar lokali, modern nikah salonu, okuma ve toplantı salonlarının bulunacağı, Ankara'nın en büyük kültür ve kongre merkezinin temeli Sincan ilçesindeki Ahi Evran Mahallesinde yapılan törenle atıldı.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri andan itibaren kültür ve turizm alanlarında yeni bir yol haritası çizdiklerini belirterek, bu yol haritasında ulaşmak istedikleri önemli hedeflerden birinin Türkiye'nin her bölgesini kültürel değerleri ve turizm potansiyeliyle bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Bu bakış açılarının şehirler için de geçerli olduğunu ifade eden Ersoy, "Şehirlerimizi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyorsak merkez olarak bilinen noktaların dışında da gerek turizm anlamında gerek kültür ve sanat anlamında yatırım ve geliştirme çalışmaları yapmak zorundayız. Sincan bu bağlamda örnek olarak gösterilecek ilçelerden biri." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Sincan'da çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar herkese hizmet veren güzel merkezler bulunduğuna işaret ederek, "Bunların yanında kongre merkezlerinden tiyatro ve konferans salonlarına ve millet kıraathanelerine kadar vatandaşlarımıza çok güzel imkanlar sunulmuş. Aynı zamanda çok kapsamlı kültürel faaliyet ve organizasyonlar da gerçekleştiriyorlar ki bu kendi insanımız için olduğu kadar yabancı misafirlerimize de bir alternatif sunmak anlamına geliyor. Bunların daha çeşitlendirilerek ve zenginleştirilerek devam ettirilmesini bütün belediyelerimizden bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kompleks, ilçenin artan ihtiyacına tek çatı altında cevap verebilecek"

Kültürel farklılık ve zenginliklerin her zaman bir çekim noktası olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kültür noktasında çok zengin bir milletiz, bunu köyden ilçeden tutun bölgelerimize kadar en ideal ve iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sincan Belediyesi gerek kendi imkanlarıyla gerekse başka kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, bugüne kadar çok önemli yatırımları hayata geçirmiş durumdadır. Yaklaşık 525 bin nüfusa sahip ilçenin artan ihtiyacına, tek çatı altında eksiksiz cevap verebilecek bu kompleks ile de yapılan hizmetleri taçlandıracağız."

Ersoy, Sincan Kültür ve Kongre Merkezinin son derece donanımlı bir yapı olarak tasarlandığına dikkati çekerek, "Vasıfsız taş bir bina dikilmiyor. Daha bu yapının içine girmeden kültürü göreceğiz. Zira Selçuklu mimarisi tarzında bir tasarıma sahip olacak merkez, 25 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla da Ankara'nın en büyük merkezi unvanını taşıyacak." dedi.

Bakan Ersoy, merkez sayesinde her kesimden ziyaretçinin zamanlarını kültür ve sanatla değerlendirebilme imkanı bulacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"2 bin 561 kişilik kongre salonu olacak"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da merkezin Sincan'a değer katacağını ifade ederek, "Merkezimizde 2 bin 561 kişilik kongre salonu da olacak. Selçuklu mimarisinin modern çizgilerle bezendiği muhteşem bir yapıyı hizmete almayı arzu ve heyecanla bekliyoruz." dedi.

Katılımından dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür eden Ercan, törenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Sincan Belediye Başkanı Ercan ve diğer davetliler butona basarak merkezin temelini attı.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, bazı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:36
  1. Ankara
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