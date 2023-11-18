Ankara’nın, Bursa'nın yer aldığı 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı! Bu sefer yağışlı hava dalgası, kar fena geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon ve Konya'nın yer aldığı 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Sarı kod verilen iller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye.

Turuncu kod verilen iller: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova.

Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA DALGASI VE KAR

Paylaşılan rapora göre Türkiye, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği belirtiliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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