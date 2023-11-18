Ankara’nın, Bursa'nın yer aldığı 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı! Bu sefer yağışlı hava dalgası, kar fena geliyor!
Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Kasım hava durumu tahminleri açıklandı. MGM pek çok şehre yağmur, kar ve rüzgar uyarısında bulundu ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Trabzon ve Konya'nın yer aldığı 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.
Sarı kod verilen iller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye.
Turuncu kod verilen iller: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova.
Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yarın öğleden sonra kuvvetli yağış, 150 metre üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
YAĞIŞLI HAVA DALGASI VE KAR
Paylaşılan rapora göre Türkiye, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Aktüel
İtalya ülkesinden skandal! İtalyan basını açıkladı: bahis skandalı durmuyor! Her şeyi itiraf etti
Dünya
Almanlardan beklenmedik karar: Almanya Bitcoin'in yasal ödeme aracı olma durumunu tartışıyor! Almanlar şokta
Ekonomi
Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Rusya'dan Türkiye için 2024 tur satışları başladı: Vatandaşlar akın akın gelecek
Dünya
Çin,100 milyar metreküplük gaz sahasında üretime başlıyor! Yatırımcıların önünü açacak! Büyük katkı
{relation id:1805526 slug:'vurucu-iha-sistemi-alpagu-ilk-kez-ihrac-edildi-turk-ihalari-gundemi-altust-edecek-o-