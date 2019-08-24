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Ankaralılardan organik ürünlere yoğun ilgi

Ankara’nın Güdül ilçesi çiftçileri yetiştirdikleri ürünleri Çankaya’da vatandaşlarla buluşturdu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
Ankaralılardan organik ürünlere yoğun ilgi

Ankara’nın Güdül ilçesi çiftçileri yetiştirdikleri ürünleri Çankaya’da vatandaşlarla buluşturdu.


Ankara’nın Güdül ilçesinde yaşayan çiftçiler ürettikleri ürünleri Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi’nde açılan “doğal ürünler panayırında” satışa sundu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören panayırda sebzeler ve doğal ürünler üreticiden aracısız olarak halka sunuldu. Panayırda en çok tercih edilen ürünlerden; elma 5, sırık domates 7, tarla domatesi 8, çeri domates 10, kuru domates ile fasulye ise kilosu 80 liradan tezgahlarda yerini aldı.


Organik ürün almaya özen gösterdiklerini ama bulmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, açılan pazardan ve fiyatlardan memnun kaldıklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
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